artlife написав:Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус?
ИМХО если в офисе не лобызаетесь + не сидите в душном помещении, боясь открыть окна, то вряд ли от него заразитесь.
p.s. У нас офисы кварцевой лампой время от времени обрабатывают (раз в неделю минуть по 20) Не знаю действенно ли это, но пока (за последние 4 месяца) никто не заболел. При там, что удаленки нет от слова совсем.
Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде. .....
То, о чём уже писал здесь. При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций. И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.
Вирусы и бактерии появились на планете задолго до появления человека и с тех пор сопровождают его повсеместно. Более менее сносная медицина появилась чуть более века назад, до этого тысячелетиями люди как-то же выживали благодаря иммунитету конечно. И с этим вирусом научимся сосуществовать. Если только это не искусственно созданный вирус....
Hotab написав:Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні
1 Я толерантний, але примітивних дурнів і маніпуляторів - не люблю.. Не моя проблема, що дурень не вміє читати і для нього Середня тривалість життя в Україні - це перекрутив хотаб це те саме що Середній вік смерті по року... - це написано в мене
Покаєшся? чи лоб розібєш? 2 Так само я вираховував середній вік смерті померлого від ковіду - це дійшло навіть до ЛАДа 3 Ну і на останок Якщо є середній вік померлого від усіх причин і середній вік померлого від ковіду... - то гріх було не прорахувати як 20000 померлих від ковіду-вплинули на середніій вік смерті580 000 по державі.... 4 До речі,як на мене,але статистика останніх 30 років показує що середній вік смерті в Україні змінюється повільно і знаходиться в діапазоні 68(1991)-71(2019) рік А якщо за 30 роківт середній вік смерті - практично сталий, то можна припускати з якоюсь точністю що середній вік смерті=середній тривалості життя ...вже померлих.
Але ж тобі релігія не дозволяє побачити що ти хамиш..тому що дурень
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 03 кві, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
stargazer написав:у Польщі старших після певного віку щеплять Файзером, молодих АстраЗенекою
В німців та голландців навпаки - старшим астразенеку, бо в молодих тромбози. Але нам то що з того? В нас свій шлях.
Спад 3-ї хвилі можливий після Великодня, 2 травня. "Ще відчутніше хвороба ослабне до осені. До того часу більшість перехворіє, з'явиться колективний імунітет. Вакцинація слабка, тому не допоможе його здобути. Відповідно важливо якнайшвидше щепити ризиковані категорії населення. Здорові молоді люди коронавірус зазвичай переносять легше, рідко мають ускладнення", - додав міністр охорони здоров'я 2014 року Олег Мусій https://gazeta.ua/articles/health/_koro ... ya/1023531