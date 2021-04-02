RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 306530663067306830693070>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:39

Реклама БАДів для постковіду -

https://www.youtube.com/watch?v=kyBKNDxkEXk

Коротко -
1) не вживати імуномодулятори, можуть підвищувати вірогідність розвитку аутоімунних реакцій (особливо у жінок, ковід сам по собі її підвищує). Можна тільки кверцетин

2) Можуть бути корисними - карнитин, холін, магній, куркума

3)Вітаміни для імунітету - D, C, B12, K2, мінерали - цинк, залізо, мідь
IgA
 
Повідомлень: 504
З нами з: 02.07.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:41

народ, не расслабляемся...про британский штамм

https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 1517023177

IgA, я для профилактики применяю кверцетин, цинк, селен, никотиновую к-ту, бромгексин по 2 раза
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6517
З нами з: 20.11.08
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:14

  artlife написав:Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус?


ИМХО если в офисе не лобызаетесь + не сидите в душном помещении, боясь открыть окна, то вряд ли от него заразитесь.

p.s. У нас офисы кварцевой лампой время от времени обрабатывают (раз в неделю минуть по 20)
Не знаю действенно ли это, но пока (за последние 4 месяца) никто не заболел.
При там, что удаленки нет от слова совсем.
justit
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:16

  edvardd написав:https://www.facebook.com/profalexkukharchuk/posts/1367031517023177

IgA, я для профилактики применяю кверцетин, цинк, селен, никотиновую к-ту, бромгексин по 2 раза


згаданий д-ром О.Л.Кухарчуком тромбовазим щось не бачу в українських аптеках,цікаво які аналоги
stargazer
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 15.04.09
Подякував: 430 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:18

  antey1969 написав:
  tumos написав:
  antey1969 написав:Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.
Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида.

Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ?

Конечно


Коллеге не могли сделать КТ, ибо не было мобильного источника, а со стационарного снять не было возможности.

В конце концов коллега didn`t make it :-(
justit
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:19

  ЛАД написав:
  IgA написав:
  Ой+ написав:Питання що швидше дасть результат?


Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.
.....

То, о чём уже писал здесь.
При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.
И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.

Вирусы и бактерии появились на планете задолго до появления человека и с тех пор сопровождают его повсеместно. Более менее сносная медицина появилась чуть более века назад, до этого тысячелетиями люди как-то же выживали благодаря иммунитету конечно. И с этим вирусом научимся сосуществовать. Если только это не искусственно созданный вирус....
vetka
 
Повідомлень: 6968
З нами з: 04.03.14
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні
1 Я толерантний, але примітивних дурнів і маніпуляторів - не люблю..
Не моя проблема, що дурень не вміє читати і для нього
Середня тривалість життя в Україні - це перекрутив хотаб
це те саме що
Середній вік смерті по року... - це написано в мене

Покаєшся? чи лоб розібєш?
2 Так само я вираховував середній вік смерті померлого від ковіду - це дійшло навіть до ЛАДа
3 Ну і на останок
Якщо є середній вік померлого від усіх причин і середній вік померлого від ковіду... - то гріх було не прорахувати як 20000 померлих від ковіду-вплинули на середніій вік смерті580 000 по державі....
4 До речі,як на мене,але статистика останніх 30 років показує що середній вік смерті в Україні змінюється повільно і знаходиться в діапазоні 68(1991)-71(2019) рік
А якщо за 30 роківт середній вік смерті - практично сталий, то можна припускати з якоюсь точністю що середній вік смерті=середній тривалості життя ...вже померлих.


Але ж тобі релігія не дозволяє побачити що ти хамиш..тому що дурень
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 03 кві, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24318
З нами з: 15.01.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:38

  vetka написав: И с этим вирусом научимся сосуществовать.


Пойди и сделай прививку. И не богохульничай. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9548
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4195 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:45

  Libo написав:
  vetka написав: И с этим вирусом научимся сосуществовать.


Пойди и сделай прививку. И не богохульничай. 8)

Мы с вами на "ты" не переходили.
Себе сделайте, лучше всего ректально и тремя дозами, чтобы наверняка.
vetka
 
Повідомлень: 6968
З нами з: 04.03.14
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:у Польщі старших після певного віку щеплять Файзером, молодих АстраЗенекою


В німців та голландців навпаки - старшим астразенеку, бо в молодих тромбози. Але нам то що з того?
В нас свій шлях.
Спад 3-ї хвилі можливий після Велико­дня, 2 травня.
"Ще відчутніше хвороба ослабне до осені. До того часу більшість перехворіє, з'явиться колективний імунітет. Вакцинація слабка, тому не допоможе його здобути. Відповідно важливо якнайшвидше щепити ризиковані категорії населення. Здорові молоді люди коронавірус зазвичай переносять легше, рідко мають ускладнення", - додав міністр охорони здоров'я 2014 року Олег Мусій https://gazeta.ua/articles/health/_koro ... ya/1023531
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 19.04.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 306530663067306830693070>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7417 1769054
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 13:26
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18044)
03.04.2021 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.