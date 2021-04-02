budivelnik написав:Не моя проблема, що дурень не вміє читати і для нього Середня тривалість життя в Україні - це перекрутив хотаб це те саме що Середній вік смерті по року... - це написано в мене
........ Якщо є середній вік померлого від усіх причин і середній вік померлого від ковіду... - то гріх було не прорахувати як 20000 померлих від ковіду-вплинули на середніій вік смерті580 000 по державі....
Вашій увазі брехня будівельника. Зараз він розказує, що то він своїми "формулами" вираховував середній вік смерті. Але зараз ми побачимо, що насправді він рахував цією формулою,чому його і макали в какахи всією гілкою. Але йому мабуть сподобалось це макання, тому він ніяк не заспокоїться. І так, читаємо,що писав і що рахував будівельник тоді насправді.
budivelnik написав:Середній вік смерті_69,90___________71,05 років А тепер проведіть наступну операцію, враховуючи що від ковіда в 2020 році померло всього 3% від кількості померлих і вирахуйте середню величину життя в Україні!!!!!!!! з ковідом (69,9*3%+71,05*100%)103%=[b]71,0165
Тадам!!!! На дибу брехуна!!!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 17:06, всього редагувалось 2 разів.
stargazer написав:у Польщі старших після певного віку щеплять Файзером, молодих АстраЗенекою
В німців та голландців навпаки - старшим астразенеку, бо в молодих тромбози. Але нам то що з того? В нас свій шлях.
Спад 3-ї хвилі можливий після Великодня, 2 травня. "Ще відчутніше хвороба ослабне до осені. До того часу більшість перехворіє, з'явиться колективний імунітет. Вакцинація слабка, тому не допоможе його здобути. Відповідно важливо якнайшвидше щепити ризиковані категорії населення. Здорові молоді люди коронавірус зазвичай переносять легше, рідко мають ускладнення", - додав міністр охорони здоров'я 2014 року Олег Мусій https://gazeta.ua/articles/health/_koro ... ya/1023531
Ця цитата від авторитетного лікаря вірусолога і епідеміолога Мусія є просто словесним поносом, не підкріпленим нічим.
stargazer написав:Ця цитата від авторитетного лікаря вірусолога і епідеміолога Мусія є просто словесним поносом, не підкріпленим нічим.
От чому ковідістерія викликає у ковідістериків бажання вживати всякі некультурні словечка?
Завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більш ніж половина населення України перехворіло на COVID-19. "Людина не хворіє на одну інфекційну хворобу кілька разів. Розумієте, вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19. Отже, скорочується кількість тих, кого поки що коронавірус оминав. Врахуйте, що чимала частка людей перехворіли і навіть про це не знають, проте в них є антитіла. Нині вже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі не буде кому хворіти", - заявила Мироненко. Вона наголосила, що людей, які перехворіли на COVID-19, вакцинувати не потрібно, принаймні тих, які мають документальне підтвердження, що перехворіли. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... solog.html
Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.
Ukrainian написав:Батьки вакцинувались ковішільдом, на другий день після вакцинації невелика біль в місці уколу, загальна слабкість та температура 37.3 Сказали другий укол через три місяці.
У меня на районе начали J&J. Один укол. Практически свободно. Народ немного перепугали информацией про испорченную партию. Но фирма гарантирует, что всю ту партию утилизировали. Губернаторы прививались под камеры по просьбе Байдена именно J&J. И уже можно выбирать. Открываешь все пункты своего района и смотришь где какой вакциной прививают, что подходит, тот и выбираешь. А лучше не выбирать. Что Бог послал, то и делать. Только Он твою судьбу знает и тебя по ней ведет.
budivelnik написав:Не моя проблема, що дурень не вміє читати і для нього Середня тривалість життя в Україні - це перекрутив хотаб це те саме що Середній вік смерті по року... - це написано в мене
........ Якщо є середній вік померлого від усіх причин і середній вік померлого від ковіду... - то гріх було не прорахувати як 20000 померлих від ковіду-вплинули на середніій вік смерті580 000 по державі....
Вашій увазі брехня будівельника. Зараз він розказує, що то він своїми "формулами" вираховував середній вік смерті. Але зараз ми побачимо, що насправді він рахував цією формулою,чому його і макали в какахи всією гілкою. Але йому мабуть сподобалось це макання, тому він ніяк не заспокоїться. І так, читаємо,що писав і що рахував будівельник тоді насправді.
budivelnik написав:Середній вік смерті_69,90___________71,05 років А тепер проведіть наступну операцію, враховуючи що від ковіда в 2020 році померло всього 3% від кількості померлих і вирахуйте середню величину життя в Україні!!!!!!!! з ковідом (69,9*3%+71,05*100%)103%=71,0165
Тадам!!!! На дибу брехуна!!!
Дядя-ти дурак?Ти в моїй цитаті бачиш [b]Середній вік смерті 69,9( від ковіда)___71,05 від всіх разом____71,0165
Для сліпих і перестрашених глянь як називаються всі три значення...
Яж казав - Якщо людину зашугали - то вона свою зашуганість спробує на всіх перенести...
[quote="5203764:Ой+"] Ми говоримо на медичні і суспільні теми. А словесний понос цілком медичне поняття. Ну хіба можемо дати інший термін - резонерство. Бо усвідмолює що меле дурниці, але він здавна хоче повернутися до посади. Такі цитати це так як і з Жолобак, яку сюди тягнули і іншими геніями. Чомусь понад 50 процентів, а не понад 60, а не понад 49. Це як корова по дорозі на пашу ляп ляп....