Ой+ написав:От чому ковідістерія викликає у ковідістериків бажання вживати всякі некультурні словечка? Завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більш ніж половина населення України перехворіло на COVID-19. "Людина не хворіє на одну інфекційну хворобу кілька разів. Розумієте, вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19. Отже, скорочується кількість тих, кого поки що коронавірус оминав. Врахуйте, що чимала частка людей перехворіли і навіть про це не знають, проте в них є антитіла. Нині вже є суттєвий прошарок населення, який не чутливий до цієї хвороби, тому що це вже в них позаду. Скоро взагалі не буде кому хворіти", - заявила Мироненко. Вона наголосила, що людей, які перехворіли на COVID-19, вакцинувати не потрібно, принаймні тих, які мають документальне підтвердження, що перехворіли. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... solog.html
Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.
Можна і не чекати Великодня, згідно прогнозів Алли Мироненко третьої хвилі нема -
14 января 2021
Профессор Алла Мироненко считает, что снижение заболеваемости стоит ожидать уже до апреля, а к осени COVID станет как "обычный респираторный вирус".
Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет. Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они "познакомятся" с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет", — рассказывает эпидемиолог.
budivelnik написав:Вплив 20000 померлих від коронавірусу в 2020році на середню тривалість життя 580 000 померлих від інших загальних причин мізерний і становить менше 0,015 року.
Допустимо померли б не 20000 а 2 млн з тим самим розподіленням по віку і зтим самим середнім віком померлих. (560 000*71 + 2 000 000 * 70)/2 560 000 = 70,21875 Впилив смерті 2 млн людей на середній вік в Україні мізерний, менше 0.8 року. В порівнянні з Вашою першою цифрою в 5 років - взагалі ніщо. Річні коливання смертності без всяких коронавірусів і то більші. Беремо 10 млн (560 000*71 + 10 000 000 * 70)/10 560 000 = 70,05 Все ще менше року, далі продовжувати не будемо
Як думаєте-те що Ви зараз самі порахували - я знав ще до того як починав викладати ці цифри? 1 Для того , щоб комусь зашуганому ЗМІ -можна було щось пояснити - треба щоб він сам почав думати 2 Для того ,щоб людина почала думати - треба зменшити її страхи 3 Я це й зробив, показавши що 20000 померлих від ковіду на рік щвидше ніж вони й так би померли це мізер і на загальну тривалість життя не впливають(точніше впливають в другому знаку після коми) 4 Для того щоб мати можливість реально зрозуміти величини страхів..треба дати мождивість для порівняння Отже Що таке 20 000 не доживших рік=- 20 000 людино років це 500 мужиків які в 30 отруїлись алкоголем і не дожили 40 років=-20000 або 286 дітей які не народившись не прожили 70 років=-20000
Тепер якщо хочете-можете з допомогою цих прикладів уяснити для себе величину проблеми під назвою ковід... Захочете подискутувати далі - подискутуємо.
budivelnik написав:20000 померлих від ковіду на рік щвидше ніж вони й так би померли......на загальну тривалість життя не впливають
Відразу по помилкам: 1. Звідки дані, що вони не дожили 1 рік?? І зразу, щоб дійшло,якби ці 20 тис. померли від ковід в 75 років , то як би це вплинуло на "загальну тривалість життя"? До речі, а що це взагалі за термін? Це середнє,чи яке?)
Hotab написав:Рахував середню тривалість життя в Україні через цю формулу,чи ні ? )))
1 Середню тривалість життя ...померлого в кожному році.. - рахував. 2 Останні 30 років середня тривалість життя 18 млн померлих в Україні за цей час становила 70 років. Питання до зашуганого Яка середня тривалість життя в Україні останні 30 років? 3 А от середній вік живих..чи середня тривалість життя сьогодні живих - мною ніде не піднімалась.. Хоча можу й це порахувати... Але не буду, по одній простій причині Мене вчили що метати перли свиням не варто - не зрозуміють...
budivelnik написав:А першу частину цитати чому заховав? Соромно стало? Чи ти тут читаємо, тут не читаємо - тут рибу завертали?
Зовсім не ховав . Постом раніше привів всю. Весь стид будівельника якраз в тому і є,що він в формулу засовує середній вік померлих від ковід і отримує середню тривалість життя в Україні. Ви так робили,чи нам здалося?? Так/Ні))))
budivelnik написав:1 Середню тривалість життя ...померлого в кожному році.. - рахував.
Я не це запитав))) І не про це йшла мова. Нагадую: дискусія почалась з того,що я сказав "На мою думку при відпускання ситуації "як є" середня тривалість життя в Україні скоротиться на 5 років. Ви у відповідь привели формулу,в якій показали що? Середню тривалість життя в Україні , чи ні?))
budivelnik написав:20000 померлих від ковіду на рік щвидше ніж вони й так би померли......на загальну тривалість життя не впливають
Відразу по помилкам: 1. Звідки дані, що вони не дожили 1 рік??
З цієї таблиці,презентованої Ляшком
Hotab написав:І зразу, щоб дійшло,якби ці 20 тис. померли від ковід в 75 років , то як би це вплинуло на "загальну тривалість життя"? До речі, а що це взагалі за термін? Це середнє,чи яке?)
1 З таблиці видно ,що як мінімум 30% померло у віці75+ Але середня тривалість життя померлих становила 69,9 року Далі можна припускати і фантазувати на будь-яку тему.. Наприклад в німців основна маса померлих - 83 роки ..але якби не ковід то ці померлі б дожили до 84 років і якби дожили то середня тривалість життя померлого з 81 рік піднялась би до 81,001 рік...
Але кому я це пояснюю. Людині в якої очі вивалились від страху і розум паралізувало?
Hotab написав:дискусія почалась з того,що я сказав "На мою думку при відпускання ситуації "як є" середня тривалість життя в Україні скоротиться на 5 років.
І я привів масиви данних 1 Середню тривалість життя в кожному році з 1990 року(68-71 рік) 2 Середню тривалість життя до смерті від ковіду 69,9 років 3 Написав формулу Якщо в 2019 році померло 580 000 з середньою тривалістю життя до смерті в 71,05 рік, то при умові що 20000 померло б від ковіду, середня тривалість життя б змінилась з 71,05 до 71,015 і підтвердив це розрахунком (560 000*71,05+20000*69,9)/580000=
А те що ви собі там нафантазували-це ваша неврівноважена психіка+повна неадекватність...
Ой+ написав:Ми говоримо на медичні і суспільні теми. А словесний понос цілком медичне поняття. Ну хіба можемо дати інший термін - резонерство. Бо усвідмолює що меле дурниці, але він здавна хоче повернутися до посади. Такі цитати це так як і з Жолобак, яку сюди тягнули і іншими геніями. Чомусь понад 50 процентів, а не понад 60, а не понад 49. Це як корова по дорозі на пашу ляп ляп....
Так Вам і навели цифри з посиланнями на джерела, а Ви у відповідь лише "ляп ляп". Якщо не згодні - слід навести свою інформацію, більш точну. Де вона? Немає? Тоді сидіть і не висовуйтесь, б-ласка, щоб не обляпатись..