Додано: Суб 03 кві, 2021 17:44

IgA написав: budivelnik написав: Вплив 20000 померлих від коронавірусу в 2020році на середню тривалість життя 580 000 померлих від інших загальних причин мізерний і становить менше 0,015 року. Вплив 20000 померлих від коронавірусу в 2020році на середню тривалість життя 580 000 померлих від інших загальних причин мізерний і становить менше 0,015 року. Допустимо померли б не 20000 а 2 млн з тим самим розподіленням по віку і зтим самим середнім віком померлих.

(560 000*71 + 2 000 000 * 70)/2 560 000 = 70,21875

Впилив смерті 2 млн людей на середній вік в Україні мізерний, менше 0.8 року. В порівнянні з Вашою першою цифрою в 5 років - взагалі ніщо. Річні коливання смертності без всяких коронавірусів і то більші.

Беремо 10 млн

(560 000*71 + 10 000 000 * 70)/10 560 000 = 70,05

Все ще менше року, далі продовжувати не будемо Допустимо померли б не 20000 а 2 млн з тим самим розподіленням по віку і зтим самим середнім віком померлих.(560 000*71 + 2 000 000 * 70)/2 560 000 = 70,21875Впилив смерті 2 млн людей на середній вік в Україні мізерний, менше 0.8 року. В порівнянні з Вашою першою цифрою в 5 років - взагалі ніщо. Річні коливання смертності без всяких коронавірусів і то більші.Беремо 10 млн(560 000*71 + 10 000 000 * 70)/10 560 000 = 70,05Все ще менше року, далі продовжувати не будемо

Як думаєте-те що Ви зараз самі порахували - я знав ще до того як починав викладати ці цифри?1 Для того , щоб комусь зашуганому ЗМІ -можна було щось пояснити - треба щоб він сам почав думати2 Для того ,щоб людина почала думати - треба зменшити її страхи3 Я це й зробив, показавши що 20000 померлих від ковіду на рік щвидше ніж вони й так би померли це мізер і на загальну тривалість життя не впливають(точніше впливають в другому знаку після коми)4 Для того щоб мати можливість реально зрозуміти величини страхів..треба дати мождивість для порівнянняОтжеЩо таке 20 000 не доживших рік=- 20 000 людино роківце 500 мужиків які в 30 отруїлись алкоголем і не дожили 40 років=-20000або 286 дітей які не народившись не прожили 70 років=-20000Тепер якщо хочете-можете з допомогою цих прикладів уяснити для себе величину проблеми під назвою ковід...Захочете подискутувати далі - подискутуємо.