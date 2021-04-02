Це що за термін? Це середній вік померлих від ковід? Що за нові терміни ви вводите?
Це що за термін? Про який ми дискутувади? "Середня тривалість життя в Україні"?? Так/ні??
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Це що за термін? Це середній вік померлих від ковід? Що за нові терміни ви вводите?
Це що за термін? Про який ми дискутувади? "Середня тривалість життя в Україні"?? Так/ні??
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:14
А ті хто помер від ковіду після 71 року - жили в борг.
Дискутуйте з голосами в своїй голові. Але обережніше - ризик тромбозу після ковіду зберігається до 3 місяців, Вам з гіпертонією це дуже актуально
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:21
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:22
Эх, как я, к сожалению, был прав, написав еще
Эпидемия коронавируса в мире
Получить что-то интересное и полезное по теме ветки лично для меня стало очень проблематично. Редкие исключения от antey1969 и ЛАД.
Хотя кому-то, допускаю, вполне достаточно сообщений от женской половины этой ветки.
Еще и freeze исчез...
P.S. Комплекс превосходства -
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