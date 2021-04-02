Це що за термін? Це середній вік померлих від ковід? Що за нові терміни ви вводите?
Це що за термін? Про який ми дискутувади? "Середня тривалість життя в Україні"?? Так/ні??
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Це що за термін? Це середній вік померлих від ковід? Що за нові терміни ви вводите?
Це що за термін? Про який ми дискутувади? "Середня тривалість життя в Україні"?? Так/ні??
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:14
А ті хто помер від ковіду після 71 року - жили в борг.
Дискутуйте з голосами в своїй голові. Але обережніше - ризик тромбозу після ковіду зберігається до 3 місяців, Вам з гіпертонією це дуже актуально
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:21
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:22
Эх, как я, к сожалению, был прав, написав еще
Эпидемия коронавируса в мире
Получить что-то интересное и полезное по теме ветки лично для меня стало очень проблематично. Редкие исключения от antey1969 и ЛАД.
Хотя кому-то, допускаю, вполне достаточно сообщений от женской половины этой ветки.
Еще и freeze исчез...
P.S. Комплекс превосходства -
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:29
Ви розумієте що таке середнє значення?
Середнє значення тривалості життя людини яка померла в Україні в 2019 році - 71,05року...( воно складається як з смерті немовляти так і 100+років)
Середнє значення тривалості життя людини яка померла в Україні в 2020 році від ковіду- 69,90 року...(тут так само від 20 до 100+)
То про яке дожила/пережила?
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:32
Що розібрались , що я чітко описую те що рахую...
А те що таких термінів може і не існує..так це не до мене.
Як назвав - те й порахував...
При чому
Для того , щоб примітиви змогли зрозуміти - я використовую примітивний математичний апарат який вивчався в 4-му класі середньої школи....
Повірте мені - це вищий пілотаж , двома рівняннями пояснити те , що спеціалісти по демографії вивчають все життя....
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Будівельник, та не вийде ввести новий термін "середня тривалість життя до смерті" та замінити ним тей,з яким ви сперечались спочатку. Все ж записано))
З чим ви тут сперечались, що множили і що отримали,га?)))
Все ж видно. Зараз вже не підміните)))
До вас,до вас. Бо введенням нових термінів ви брехню ховаєте)))
І пробуєте зі сковорідки зіскочити. Але не вийде. Всі ходи записані)))
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1 Мені не треба нічого замінювати..На всіх дописах чітко показано -середня тривалість життя до смерті померлих в конкретному році
2 Для пришелепкуватих поясню ще раз
за 30 років померло приблизно 18 млн осіб в Україні і ці 18 млн осіб прожили в середньому 70 років...
3 Що ви маєте на увазі
середня тривалість життя
і як по вашому вона розраховується
4 Чи можете ви виставити цифровий ряд за останні 30 років як це зробив я
5Якщо можете - на які величини відрізняється те що порахували ви від моїх
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Неправда. На скані ви ж цим сперечались і що рахували суперформулою" в дві дії"?
"Середню тривалість життя в Україні,як і написано там?) Чи щось інше?))
Це початок "дискусії")))
Що там з Німеччиною?))
У них, згідно вашої формули, середня тривалість життя в Німеччині мала зрости завдяки Ковід?))
(Була 81, а ковідники помирали в середньому в 83 роки). Зросла/ні завдяки Ковід?
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:18
Интреремное и полезное по теме ветки может быть только:
- личный опыт болевших, болеющих и их знакомых;
- медицинские новости из больниц из первых рук
Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах
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