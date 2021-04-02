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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3068306930703071>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:2 Середню тривалість життя до смерті від ковіду 69,9 років

Це що за термін? Це середній вік померлих від ковід? Що за нові терміни ви вводите?
  budivelnik написав:середня тривалість життя б змінилась з 71,05 до 71,015 і

Це що за термін? Про який ми дискутувади? "Середня тривалість життя в Україні"?? Так/ні??
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:14

  budivelnik написав:Що таке 20 000 не доживших рік=- 20 000 людино років


А ті хто помер від ковіду після 71 року - жили в борг.

Дискутуйте з голосами в своїй голові. Але обережніше - ризик тромбозу після ковіду зберігається до 3 місяців, Вам з гіпертонією це дуже актуально

“Covid patients are still going to have sticky blood when they go home, and we know that 60% of patients will have clots in the 90 days after discharge.”


https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2058
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:21

  vetka написав:.... тысячелетиями люди как-то же выживали благодаря иммунитету конечно. И с этим вирусом научимся сосуществовать. Если только это не искусственно созданный вирус....

Научимся, конечно. Даже если "искусственно созданный".
От чумы тоже не всё население Европы вымерло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:22

Эх, как я, к сожалению, был прав, написав еще
Чет 11 лют, 2021 20:09
...
Значит дому конец (с) проф. Преображенский

Эпидемия коронавируса в мире

Получить что-то интересное и полезное по теме ветки лично для меня стало очень проблематично. Редкие исключения от antey1969 и ЛАД.

Хотя кому-то, допускаю, вполне достаточно сообщений от женской половины этой ветки.

Еще и freeze исчез...


P.S. Комплекс превосходства - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B2%D0%B0 неизлечим.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:29

  IgA написав:
  budivelnik написав:Що таке 20 000 не доживших рік=- 20 000 людино років
А ті хто помер від ковіду після 71 року - жили в борг.
Ви розумієте що таке середнє значення?
Середнє значення тривалості життя людини яка померла в Україні в 2019 році - 71,05року...( воно складається як з смерті немовляти так і 100+років)
Середнє значення тривалості життя людини яка померла в Україні в 2020 році від ковіду- 69,90 року...(тут так само від 20 до 100+)

То про яке дожила/пережила?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:32

  Hotab написав:
  budivelnik написав:2 Середню тривалість життя до смерті від ковіду 69,9 років
Це що за термін? Це середній вік померлих від ковід? Що за нові терміни ви вводите?
  budivelnik написав:середня тривалість життя б змінилась з 71,05 до 71,015 і
Це що за термін? Про який ми дискутувади? "Середня тривалість життя в Україні"?? Так/ні??
Що розібрались , що я чітко описую те що рахую...
А те що таких термінів може і не існує..так це не до мене.
Як назвав - те й порахував...
При чому
Для того , щоб примітиви змогли зрозуміти - я використовую примітивний математичний апарат який вивчався в 4-му класі середньої школи....
Повірте мені - це вищий пілотаж , двома рівняннями пояснити те , що спеціалісти по демографії вивчають все життя....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Будівельник, та не вийде ввести новий термін "середня тривалість життя до смерті" та замінити ним тей,з яким ви сперечались спочатку. Все ж записано))
З чим ви тут сперечались, що множили і що отримали,га?)))
Все ж видно. Зараз вже не підміните)))
Зображення
https://ibb.co/Mcc6Kr1. (в гарній якості)
:lol:

  budivelnik написав:А те що таких термінів може і не існує..так це не до мене.


До вас,до вас. Бо введенням нових термінів ви брехню ховаєте)))
І пробуєте зі сковорідки зіскочити. Але не вийде. Всі ходи записані)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:та не вийде ввести новий термін "середня тривалість життя до смерті" та замінити ним тей,з яким ви сперечались спочатку. Все ж записано))
1 Мені не треба нічого замінювати..На всіх дописах чітко показано -середня тривалість життя до смерті померлих в конкретному році
2 Для пришелепкуватих поясню ще раз
за 30 років померло приблизно 18 млн осіб в Україні і ці 18 млн осіб прожили в середньому 70 років...
3 Що ви маєте на увазі
середня тривалість життя
і як по вашому вона розраховується
4 Чи можете ви виставити цифровий ряд за останні 30 років як це зробив я
5Якщо можете - на які величини відрізняється те що порахували ви від моїх
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:На всіх дописах чітко показано -середня тривалість життя до смерті померлих в конкретному році

Неправда. На скані ви ж цим сперечались і що рахували суперформулою" в дві дії"?
"Середню тривалість життя в Україні,як і написано там?) Чи щось інше?))
:lol: :lol:
Це початок "дискусії")))

Що там з Німеччиною?))
У них, згідно вашої формули, середня тривалість життя в Німеччині мала зрости завдяки Ковід?))
(Була 81, а ковідники помирали в середньому в 83 роки). Зросла/ні завдяки Ковід? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:18

  yanyura написав:Эх, как я, к сожалению, был прав, написав еще
Чет 11 лют, 2021 20:09
...
Значит дому конец (с) проф. Преображенский

Эпидемия коронавируса в мире

Получить что-то интересное и полезное по теме ветки лично для меня стало очень проблематично. Редкие исключения от antey1969 и ЛАД.

Хотя кому-то, допускаю, вполне достаточно сообщений от женской половины этой ветки.

Еще и freeze исчез...


P.S. Комплекс превосходства - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B2%D0%B0 неизлечим.


Интреремное и полезное по теме ветки может быть только:
- личный опыт болевших, болеющих и их знакомых;
- медицинские новости из больниц из первых рук

Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах
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