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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3068306930703071

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:36

  Ой+ написав:......
От чому ковідістерія викликає у ковідістериків бажання вживати всякі некультурні словечка?
Завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більш ніж половина населення України перехворіло на COVID-19.
..... https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... solog.html

Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.

"Ценность" прогнозов г-жи Мироненко IgA Вам уже страницей ранее продемонстрировал. :)
Замечу только, что "ценность" её утверждений типа подчеркнутого примерно такая же. В Украине не было ни одного сколько-нибудь репрезентативного исследования доли переболевших ковидом. Поэтому такие "утверждения" это именно "ляпание языком".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Интреремное и полезное по теме ветки может быть только:
- личный опыт болевших, болеющих и их знакомых;
- медицинские новости из больниц из первых рук

Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах

Можно. Но для этого надо постоянно мониторить кучу сайтов, а здесь было собрано все полезное из них.
Было, было, было, но прошло. (с)

Сравните страницы ветки хотя бы с начала года и сейчас.

"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.

Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz). Много полезных стат.цифр. Эмоции, если вы их тоже не разделяете, можно игнорить, но остальная информация вполне юзфул.
З.Ы АриХметика увы да, отстойная. Подмены терминов, манипуляции, ложь, изворачивание. Тошнит.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:59

  adeges написав:.......
Интреремное и полезное по теме ветки может быть только:
- личный опыт болевших, болеющих и их знакомых;
- медицинские новости из больниц из первых рук

Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах

Не совсем так.
Найти-то в интернете можно всё.
Но если не заниматься этим вопросом специально, то вряд ли это удастся.
Во всяком случае, я здесь встречал достаточно интересные сообщения и ссылки, которых сам не увидел.
ЛАД
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