Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.
"Ценность" прогнозов г-жи Мироненко IgA Вам уже страницей ранее продемонстрировал. Замечу только, что "ценность" её утверждений типа подчеркнутого примерно такая же. В Украине не было ни одного сколько-нибудь репрезентативного исследования доли переболевших ковидом. Поэтому такие "утверждения" это именно "ляпание языком".
yanyura написав:"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.
Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz). Много полезных стат.цифр. Эмоции, если вы их тоже не разделяете, можно игнорить, но остальная информация вполне юзфул. З.Ы АриХметика увы да, отстойная. Подмены терминов, манипуляции, ложь, изворачивание. Тошнит.
adeges написав:....... Интреремное и полезное по теме ветки может быть только: - личный опыт болевших, болеющих и их знакомых; - медицинские новости из больниц из первых рук
Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах
Не совсем так. Найти-то в интернете можно всё. Но если не заниматься этим вопросом специально, то вряд ли это удастся. Во всяком случае, я здесь встречал достаточно интересные сообщения и ссылки, которых сам не увидел.