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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3069307030713072>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:36

  Ой+ написав:......
От чому ковідістерія викликає у ковідістериків бажання вживати всякі некультурні словечка?
Завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більш ніж половина населення України перехворіло на COVID-19.
..... https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... solog.html

Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.

"Ценность" прогнозов г-жи Мироненко IgA Вам уже страницей ранее продемонстрировал. :)
Замечу только, что "ценность" её утверждений типа подчеркнутого примерно такая же. В Украине не было ни одного сколько-нибудь репрезентативного исследования доли переболевших ковидом. Поэтому такие "утверждения" это именно "ляпание языком".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Интреремное и полезное по теме ветки может быть только:
- личный опыт болевших, болеющих и их знакомых;
- медицинские новости из больниц из первых рук

Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах

Можно. Но для этого надо постоянно мониторить кучу сайтов, а здесь было собрано все полезное из них.
Было, было, было, но прошло. (с)

Сравните страницы ветки хотя бы с начала года и сейчас.

"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.

Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz). Много полезных стат.цифр. Эмоции, если вы их тоже не разделяете, можно игнорить, но остальная информация вполне юзфул.
З.Ы АриХметика увы да, отстойная. Подмены терминов, манипуляции, ложь, изворачивание. Тошнит. Но мы же знали,что он такой. Ничего нового.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:59

  adeges написав:.......
Интреремное и полезное по теме ветки может быть только:
- личный опыт болевших, болеющих и их знакомых;
- медицинские новости из больниц из первых рук

Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах

Не совсем так.
Найти-то в интернете можно всё.
Но если не заниматься этим вопросом специально, то вряд ли это удастся.
Во всяком случае, я здесь встречал достаточно интересные сообщения и ссылки, которых сам не увидел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:06

  Hotab написав:
  yanyura написав:"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.

Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz). Много полезных стат.цифр. Эмоции, если вы их тоже не разделяете, можно игнорить, но остальная информация вполне юзфул.
З.Ы АриХметика увы да, отстойная. Подмены терминов, манипуляции, ложь, изворачивание. Тошнит.

У него, действительно, много инфы.
Но, во-первых, в основном всё же об Украине, о течении эпидемии и действиях руководства в Украине. О мире и научных исследованиях почти ничего.
А, во-вторых, уж слишком мрачно. Как написал кто-то в комментах: "Если постоянно читать, то повеситься можно" (цитата неточная, но смысл такой).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А, во-вторых, уж слишком мрачно. Как написал кто-то в комментах: "Если постоянно читать, то повеситься можно" (цитата неточная, но смысл такой).

Это правда. Потому такие пробеаю глазами.
  ЛАД написав:О мире и научных исследованиях почти ничего.


Там была как-то хорошая табличка по странам. Он ее вроде из Евростата брал. А те со статуправлений стран ЕС. Незначительные неточности были (вызванные внесёнными позже изменениями) ,но в целом хорошая. Даже по месяцам он тогда показал. Яма до сих молчит о Чехии благодаря ей. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:23

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
Завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більш ніж половина населення України перехворіло на COVID-19.

Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.

"Ценность" прогнозов г-жи Мироненко IgA Вам уже страницей ранее продемонстрировал. :)
Замечу только, что "ценность" её утверждений типа подчеркнутого примерно такая же. В Украине не было ни одного сколько-нибудь репрезентативного исследования доли переболевших ковидом. Поэтому такие "утверждения" это именно "ляпание языком".


То що їх не було, то я вже писав, що теперішня влада обіцяла зробити, але не спромоглась як і всього іншого. Причому тут це дає можливість більше поживитись в мутній воді.
2 дози вакцини від COVID-19 отримало 2 українці. Для порівняння: в Польщі на той же час 2 дози вакцини отримали 2 мільйони громадян.
Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні.
З темпами вакцинації – 10 років, щоб охопити 75% населення (на рівні Пакистану і Бангладешу). За переплатами на грошах ковідного фонду – "попереду всієї планети".
Віталій Шабунін
https://24tv.ua/ukrayinska-vlada-neefek ... i_n1587745


В принципі очі мали бачити, що купували тепер варіантів як набувати основній масі населення природній імунітет нема. Знову ж таки про Мироненко згідно ділового етикету треба писати не г-жа, а доктор чи професор з набагато порядків більшим досвідом та уявою про суть предмету тутешніх обговорень.
А щодо точності її прогнозу через місяць підведемо риску, не пропадайте як freez.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:38

  adeges написав: Интреремное и полезное по теме ветки может быть только:
- личный опыт болевших, болеющих и их знакомых;
- медицинские новости из больниц из первых рук
Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах

То же самое можно сказать о любом форуме 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz).

Здесь уже писали о "Евгений Истребин = zzzzzz". И о том, что у него много интересного/полезного. Но меня нет ни в одной из соцсетей и не будет. Лет так 15 назад, для связи с дочкой, тогда еще студенткой, зарегистрировался в "ВКонтакте", но быстро понял, что это "не мое", слишком много там было бестолкового, типа модного сейчас селфи, а чтобы найти нужное, надо "просеять" тонны мусора, поэтому почти сразу и забросил, даже логин-пароль не найду (и не собираюсь искать). В ФБ, когда удается зайти без логина-пароля, наблюдаю примерно то же самое.
Т.ч. спасибо за подсказку, но из-за одного человека нет желания регистрироваться. А вот на этой ветке было очень много интересных и полезных и цитат, и ссылок, и по Украине, и по всему зарубежью, именно непосредственно по Ковиду и борьбе с ним в мире и у нас.

Сейчас же усилиями всего лишь несколько человек и засилья ариХметики, ветка становится неинтересной и бесполезной, бывшие постоянные завсегдатаи увидев такое покидают ветку навсегда.

Пока еще эта ветка еще жива, в отличие от практически мертвой Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? и умирающей Політичні дискусії, но она уже очень близка к агонии, если будет продолжаться в том же виде.

P.S. Прощу прощения, упустил еще одного интересного форумчанина - roberto dark, который пишет о реальной ситуации в своей стране, где власти на деле заботятся о здоровье своих сограждан.
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 03 кві, 2021 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:11

  yanyura написав:Сейчас же усилиями всего лишь несколько человек и засилья ариХметики, ветка становится неинтересной и бесполезной, бывшие постоянные завсегдатаи увидев такое покидают ветку навсегда.
Є два угрупування
Одне мотложить ідні і ті ж страшилки з ЗМІ
Страшилки прості і в двох словах - ковід це супер страшно...
Але крім страшилки від цієї групи отримати більше нічого..
Вони ариХметику не знають і тому не розуміють
Якщо 10 000 захворівших+10 000 пів вакцини, то до повної вакцинації 8 років...
Але вони піною в роті обговорюють море трупів в ІтаЛіїї.... і обговорюючи упускають дивну таку детальку
В Італії щороку помирає 650 000+/- осіб
Під час епідемії - 650 000+ 60000 від ковіду+30000 додатково...
Питання на засипку до того хто постить якогось італійського крематорщика про те що +50% навантаження на крематорій і працюють за межами можливого..
Тільки я один не бачу що +15% смертей і +50% крематорій - щось не вяжеться в три рази
Хтось може тявкнути що італійськи морги заточені під 650 000 смертей і повністю засиплять країну непохованими трупами якщо буде на 15% більше...

Тому
Можете варитись у власних страшилках , можете навіть додатково лякати один одного...але
ковід це хвороба,яка задає стільки ж шкоди ,скільки задають смерті від 500 харчових отруєнь за рік....при умові що отруїлось люди віком(середнім) в 30-40 років)
budivelnik
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