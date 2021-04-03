Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.
"Ценность" прогнозов г-жи Мироненко IgA Вам уже страницей ранее продемонстрировал. Замечу только, что "ценность" её утверждений типа подчеркнутого примерно такая же. В Украине не было ни одного сколько-нибудь репрезентативного исследования доли переболевших ковидом. Поэтому такие "утверждения" это именно "ляпание языком".
yanyura написав:"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.
Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz). Много полезных стат.цифр. Эмоции, если вы их тоже не разделяете, можно игнорить, но остальная информация вполне юзфул. З.Ы АриХметика увы да, отстойная. Подмены терминов, манипуляции, ложь, изворачивание. Тошнит. Но мы же знали,что он такой. Ничего нового.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 20:14, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:....... Интреремное и полезное по теме ветки может быть только: - личный опыт болевших, болеющих и их знакомых; - медицинские новости из больниц из первых рук
Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах
Не совсем так. Найти-то в интернете можно всё. Но если не заниматься этим вопросом специально, то вряд ли это удастся. Во всяком случае, я здесь встречал достаточно интересные сообщения и ссылки, которых сам не увидел.
yanyura написав:"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.
Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz). Много полезных стат.цифр. Эмоции, если вы их тоже не разделяете, можно игнорить, но остальная информация вполне юзфул. З.Ы АриХметика увы да, отстойная. Подмены терминов, манипуляции, ложь, изворачивание. Тошнит.
У него, действительно, много инфы. Но, во-первых, в основном всё же об Украине, о течении эпидемии и действиях руководства в Украине. О мире и научных исследованиях почти ничего. А, во-вторых, уж слишком мрачно. Как написал кто-то в комментах: "Если постоянно читать, то повеситься можно" (цитата неточная, но смысл такой).
ЛАД написав:А, во-вторых, уж слишком мрачно. Как написал кто-то в комментах: "Если постоянно читать, то повеситься можно" (цитата неточная, но смысл такой).
Это правда. Потому такие пробеаю глазами.
ЛАД написав:О мире и научных исследованиях почти ничего.
Там была как-то хорошая табличка по странам. Он ее вроде из Евростата брал. А те со статуправлений стран ЕС. Незначительные неточности были (вызванные внесёнными позже изменениями) ,но в целом хорошая. Даже по месяцам он тогда показал. Яма до сих молчит о Чехии благодаря ей.
Завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко стверджує, що вже більш ніж половина населення України перехворіло на COVID-19.
Взагалі хто доживе до Великодня по східному обряду, а не загнеться від паніки, зможе пересвідчитись хто був ху.
"Ценность" прогнозов г-жи Мироненко IgA Вам уже страницей ранее продемонстрировал. Замечу только, что "ценность" её утверждений типа подчеркнутого примерно такая же. В Украине не было ни одного сколько-нибудь репрезентативного исследования доли переболевших ковидом. Поэтому такие "утверждения" это именно "ляпание языком".
То що їх не було, то я вже писав, що теперішня влада обіцяла зробити, але не спромоглась як і всього іншого. Причому тут це дає можливість більше поживитись в мутній воді.
2 дози вакцини від COVID-19 отримало 2 українці. Для порівняння: в Польщі на той же час 2 дози вакцини отримали 2 мільйони громадян. Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні. З темпами вакцинації – 10 років, щоб охопити 75% населення (на рівні Пакистану і Бангладешу). За переплатами на грошах ковідного фонду – "попереду всієї планети". Віталій Шабунін https://24tv.ua/ukrayinska-vlada-neefek ... i_n1587745
В принципі очі мали бачити, що купували тепер варіантів як набувати основній масі населення природній імунітет нема. Знову ж таки про Мироненко згідно ділового етикету треба писати не г-жа, а доктор чи професор з набагато порядків більшим досвідом та уявою про суть предмету тутешніх обговорень. А щодо точності її прогнозу через місяць підведемо риску, не пропадайте як freez.
adeges написав: Интреремное и полезное по теме ветки может быть только: - личный опыт болевших, болеющих и их знакомых; - медицинские новости из больниц из первых рук Омтальное можно найти в интернете на файсбуке и новостных сайтах
Hotab написав:Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz).
Здесь уже писали о "Евгений Истребин = zzzzzz". И о том, что у него много интересного/полезного. Но меня нет ни в одной из соцсетей и не будет. Лет так 15 назад, для связи с дочкой, тогда еще студенткой, зарегистрировался в "ВКонтакте", но быстро понял, что это "не мое", слишком много там было бестолкового, типа модного сейчас селфи, а чтобы найти нужное, надо "просеять" тонны мусора, поэтому почти сразу и забросил, даже логин-пароль не найду (и не собираюсь искать). В ФБ, когда удается зайти без логина-пароля, наблюдаю примерно то же самое. Т.ч. спасибо за подсказку, но из-за одного человека нет желания регистрироваться. А вот на этой ветке было очень много интересных и полезных и цитат, и ссылок, и по Украине, и по всему зарубежью, именно непосредственно по Ковиду и борьбе с ним в мире и у нас.
Сейчас же усилиями всего лишь несколько человек и засилья ариХметики, ветка становится неинтересной и бесполезной, бывшие постоянные завсегдатаи увидев такое покидают ветку навсегда.
yanyura написав:Сейчас же усилиями всего лишь несколько человек и засилья ариХметики, ветка становится неинтересной и бесполезной, бывшие постоянные завсегдатаи увидев такое покидают ветку навсегда.
Є два угрупування Одне мотложить ідні і ті ж страшилки з ЗМІ Страшилки прості і в двох словах - ковід це супер страшно... Але крім страшилки від цієї групи отримати більше нічого.. Вони ариХметику не знають і тому не розуміють Якщо 10 000 захворівших+10 000 пів вакцини, то до повної вакцинації 8 років... Але вони піною в роті обговорюють море трупів в ІтаЛіїї.... і обговорюючи упускають дивну таку детальку В Італії щороку помирає 650 000+/- осіб Під час епідемії - 650 000+ 60000 від ковіду+30000 додатково... Питання на засипку до того хто постить якогось італійського крематорщика про те що +50% навантаження на крематорій і працюють за межами можливого.. Тільки я один не бачу що +15% смертей і +50% крематорій - щось не вяжеться в три рази Хтось може тявкнути що італійськи морги заточені під 650 000 смертей і повністю засиплять країну непохованими трупами якщо буде на 15% більше...
Тому Можете варитись у власних страшилках , можете навіть додатково лякати один одного...але ковід це хвороба,яка задає стільки ж шкоди ,скільки задають смерті від 500 харчових отруєнь за рік....при умові що отруїлось люди віком(середнім) в 30-40 років)