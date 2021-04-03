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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3069307030713072

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:15

Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?

Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?

Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.

▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00.
▪️ Все работники переходят на удаленную работу.
▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.
▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома.
▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК

https://t.me/ecworldnews/1908
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:18

  Вкладчик1234 написав:Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?

Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?

Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.

▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00.
▪️ Все работники переходят на удаленную работу.
▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.
▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома.
▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК

https://t.me/ecworldnews/1908

Лідери країни по темпам вакцинації Ізраїль та Британія. У Франції досить низький відсоток населення вакцинували.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:22

В Канаді люди стоять в чергах (в машинах) по 6 годин щоб отримати вакцину (ковішілд астразенека).
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