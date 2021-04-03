Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?
Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?
Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.
▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00. ▪️ Все работники переходят на удаленную работу. ▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю. ▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома. ▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК
Вкладчик1234 написав:Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?
Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?
Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.
▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00. ▪️ Все работники переходят на удаленную работу. ▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю. ▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома. ▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК