Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?
Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?
Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.
▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00. ▪️ Все работники переходят на удаленную работу. ▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю. ▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома. ▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК
Вкладчик1234 написав:Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?
Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?
Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.
▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00. ▪️ Все работники переходят на удаленную работу. ▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю. ▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома. ▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК
Timeline: COVID-19 in Saskatchewan Here is a condensed timeline of notable milestones hit by Saskatchewan during the pandemic in 2020.
Publishing date: Jan 01, 2021 • March 17, 2021 ... 2020 March 18: Sask. declares state of emergency after eight new cases, provincial total now 16; public gatherings larger than 50 prohibited; gyms, fitness centres, casinos and bingo halls ordered to close until further notice; legislature shut down after the government reveals a $14.15-billion spending plan ...
Гуглоперевод:
Хронология: COVID-19 в Саскачеване Вот сжатый график важных вех, достигнутых Саскачеваном во время пандемии в 2020 году.
Дата публикации: 1 января 2021 г. • 17 марта 2021 г ... 2020 18 марта: Саск. объявляет чрезвычайное положение после восьми новых случаев, всего по провинции сейчас 16 ; публичные собрания численностью более 50 человек запрещены; тренажерные залы, фитнес-центры, казино и бинго-залы, которым приказано закрыть до дальнейшего уведомления ; Законодательный орган закрылся после того, как правительство раскрыло план расходов в размере 14,15 млрд долларов ...
Всего лишь 8 человек заболело, а уже введено ЧП!
P.S. А снимок-то годичной давности. Подпись к этому фото из той же статьи::
Cars queue as drivers wait to get AstraZeneca-Oxford vaccinations on the opening day, March 15, 2020, of a drive-thru immunization site at the Evraz Place parking lot on the Regina Exhibition grounds. People aged 64 were eligible to get the shot. Photo by Michael Bell /Regina Leader-Post
Машины выстраиваются в очередь, пока водители ждут вакцинации AstraZeneca-Oxford в день открытия, 15 марта 2020 года, участка иммунизации для автомобилей на стоянке Evraz Place на территории выставки Regina. Право на прививку имели люди в возрасте 64 лет. Фото Майкла Белла / Регины Лидер-Пост
budivelnik написав:Тільки я один не бачу що +15% смертей і +50% крематорій - щось не вяжеться в три рази
Будивельныку стает все хуже и хуже)) Раньше он суперформулы липовые выводил, а сейчас ему не доходит,что +15% в среднем по стране, при +50% в отдельной провинции вполне себе уживаются в сознании даже детей, но в сознании Будивельныка не поместилось. Это деградация. В его голове даже не флешбэкгулось, что Москва в отдельные месяцы получала до 50% избыточных смертей, а средний по году в РФ был +18%. Даже это оказалось сложно запомнить Будивельныку)). Или просто уже не умеет проводить аналогии. Сначала начал путать термины "средняя продолжительность жизни ,средний возраст умерших и средний возраст жителей страны, теперь вот это. Совсем плохой стал)).
Можете варитись у власних страшилках , можете навіть додатково лякати один одного.
Спасибо,что разрешил. Но если вас это пугает настолько, что вы не можете спокойно реагировать на наш обмен информацией, попросите писать цветом,котрый вы уже не видите. Или шрифтом,который уже все без лупы. Потому что мы уже и на английском пробовали,чтоб вас не нервировать,так вы начали психовать на сам факт английского. Даже не понимая, что там пишут. Как нам лучше вас обезопасить от стрессов? "Совсем не писать" не предлагать. Мы хотим пугать тут друга.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 22:28, всього редагувалось 4 разів.