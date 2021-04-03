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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3069307030713072

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:15

Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?

Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?

Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.

▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00.
▪️ Все работники переходят на удаленную работу.
▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.
▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома.
▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК

https://t.me/ecworldnews/1908
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:18

  Вкладчик1234 написав:Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?

Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?

Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.

▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00.
▪️ Все работники переходят на удаленную работу.
▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.
▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома.
▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК

https://t.me/ecworldnews/1908

Лідери країни по темпам вакцинації Ізраїль та Британія. У Франції досить низький відсоток населення вакцинували.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:22

В Канаді люди стоять в чергах (в машинах) по 6 годин щоб отримати вакцину (ковішілд астразенека).
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:53

  Ukrainian написав:В Канаді люди стоять в чергах (в машинах) по 6 годин щоб отримати вакцину (ковішілд астразенека).
Зображення

Могли бы и ссылку дать для убедительности - https://leaderpost.com/news/saskatchewa ... skatchewan

Из нее:
Timeline: COVID-19 in Saskatchewan
Here is a condensed timeline of notable milestones hit by Saskatchewan during the pandemic in 2020.

Publishing date:
Jan 01, 2021 • March 17, 2021
...
2020
March 18: Sask. declares state of emergency after eight new cases, provincial total now 16; public gatherings larger than 50 prohibited; gyms, fitness centres, casinos and bingo halls ordered to close until further notice; legislature shut down after the government reveals a $14.15-billion spending plan
...

Гуглоперевод:
Хронология: COVID-19 в Саскачеване
Вот сжатый график важных вех, достигнутых Саскачеваном во время пандемии в 2020 году.

Дата публикации:
1 января 2021 г. • 17 марта 2021 г
...
2020
18 марта: Саск. объявляет чрезвычайное положение после восьми новых случаев, всего по провинции сейчас 16 ; публичные собрания численностью более 50 человек запрещены; тренажерные залы, фитнес-центры, казино и бинго-залы, которым приказано закрыть до дальнейшего уведомления ; Законодательный орган закрылся после того, как правительство раскрыло план расходов в размере 14,15 млрд долларов
...

Всего лишь 8 человек заболело, а уже введено ЧП!

P.S. А снимок-то годичной давности. Подпись к этому фото из той же статьи::
Cars queue as drivers wait to get AstraZeneca-Oxford vaccinations on the opening day, March 15, 2020, of a drive-thru immunization site at the Evraz Place parking lot on the Regina Exhibition grounds. People aged 64 were eligible to get the shot. Photo by Michael Bell /Regina Leader-Post

Машины выстраиваются в очередь, пока водители ждут вакцинации AstraZeneca-Oxford в день открытия, 15 марта 2020 года, участка иммунизации для автомобилей на стоянке Evraz Place на территории выставки Regina. Право на прививку имели люди в возрасте 64 лет. Фото Майкла Белла / Регины Лидер-Пост
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:59

  yanyura написав:Всего лишь 8 человек заболело, а уже введено ЧП!

P.S. А снимок-то годичной давности.

У нас тоже год назад когда было 5 заболевших фактически остановили весь транспорт в стране
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тільки я один не бачу що +15% смертей і +50% крематорій - щось не вяжеться в три рази

Будивельныку стает все хуже и хуже))
Раньше он суперформулы липовые выводил, а сейчас ему не доходит,что +15% в среднем по стране, при +50% в отдельной провинции вполне себе уживаются в сознании даже детей, но в сознании Будивельныка не поместилось. Это деградация. :lol:
В его голове даже не флешбэкгулось, что Москва в отдельные месяцы получала до 50% избыточных смертей, а средний по году в РФ был +18%. Даже это оказалось сложно запомнить Будивельныку)). Или просто уже не умеет проводить аналогии. Сначала начал путать термины "средняя продолжительность жизни ,средний возраст умерших и средний возраст жителей страны, теперь вот это. Совсем плохой стал)).

Можете варитись у власних страшилках , можете навіть додатково лякати один одного.

Спасибо,что разрешил. :lol:
Но если вас это пугает настолько, что вы не можете спокойно реагировать на наш обмен информацией, попросите писать цветом,котрый вы уже не видите. Или шрифтом,который уже все без лупы. Потому что мы уже и на английском пробовали,чтоб вас не нервировать,так вы начали психовать на сам факт английского. Даже не понимая, что там пишут. Как нам лучше вас обезопасить от стрессов? "Совсем не писать" не предлагать. Мы хотим пугать тут друга. :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 22:28, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:А снимок-то годичной давности.

Не тупи
Свіже фото звідси
https://leaderpost.com/news/local-news/ ... in-clinics
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:54

  Ukrainian написав:
  yanyura написав:А снимок-то годичной давности.

Не тупи
Свіже фото звідси
https://leaderpost.com/news/local-news/ ... in-clinics

Скриншот из https://leaderpost.com/news/saskatchewa ... skatchewan (почти в самом низу):
Зображення

Отличие от "вашего" фото только в подписи под снимком, дату съемки выделил. А вот на "вашем" фото дата съемки не указана.
Зображення

Так кто тупит? Вы даже не перешли по "моей" ссылке и не посмотрели, но посчитали себя правым.
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