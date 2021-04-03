Додано: Суб 03 кві, 2021 22:15

budivelnik написав: Тільки я один не бачу що +15% смертей і +50% крематорій - щось не вяжеться в три рази Тільки я один не бачу що +15% смертей і +50% крематорій - щось не вяжеться в три рази

Можете варитись у власних страшилках , можете навіть додатково лякати один одного.



Будивельныку стает все хуже и хуже))Раньше он суперформулы липовые выводил, а сейчас ему не доходит,что +15% в среднем по стране, при +50% в отдельной провинции вполне себе уживаются в сознании даже детей, но в сознании Будивельныка не поместилось. Это деградация.В его голове даже не флешбэкгулось, что Москва в отдельные месяцы получала до 50% избыточных смертей, а средний по году в РФ был +18%. Даже это оказалось сложно запомнить Будивельныку)). Или просто уже не умеет проводить аналогии. Сначала начал путать термины "средняя продолжительность жизни ,средний возраст умерших и средний возраст жителей страны, теперь вот это. Совсем плохой стал)).Спасибо,что разрешил.Но если вас это пугает настолько, что вы не можете спокойно реагировать на наш обмен информацией, попросите писать цветом,котрый вы уже не видите. Или шрифтом,который уже все без лупы. Потому что мы уже и на английском пробовали,чтоб вас не нервировать,так вы начали психовать на сам факт английского. Даже не понимая, что там пишут. Как нам лучше вас обезопасить от стрессов? "Совсем не писать" не предлагать. Мы хотим пугать тут друга.