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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3070307130723073

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 00:14

  Ой+ написав:.......
То що їх не було, то я вже писав, що теперішня влада обіцяла зробити, але не спромоглась як і всього іншого. Причому тут це дає можливість більше поживитись в мутній воді.

Вы переводите разговор на политику. Обсуждать это здесь не буду.
Яку можливість це дає не очень понял. Я это писал только к тому, что у г-жи Мироненко нет никаких оснований утверждать, что "вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19".

2 дози вакцини від COVID-19 отримало 2 українці. Для порівняння: в Польщі на той же час 2 дози вакцини отримали 2 мільйони громадян.
Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні.
....
Віталій Шабунін
https://24tv.ua/ukrayinska-vlada-neefek ... i_n1587745

Опять политика, причём грязноватая.
Если розумiєш, "що Польща – це Європейський Союз", то к чему всё остальное.
Вакцину они получили именно как член ЕС, а не самостоятельно. Сравнивать с Украиной по меньшей мере не корректно.

Знову ж таки про Мироненко згідно ділового етикету треба писати не г-жа, а доктор чи професор з набагато порядків більшим досвідом та уявою про суть предмету тутешніх обговорень.
А щодо точності її прогнозу через місяць підведемо риску, не пропадайте як freez.

От того, что она "доктор чи професор", она не перестает быть госпожой. И её высказывания, не основанные на научных данных, предполагают, скорее, именно такое обращение.
А щодо точності її прогнозу, то такой прогноз и я могу дать - за месяц , скорее всего, волна пойдет на спад. А если нет - "ну не шмогла я, не шмогла".
Но опять же, я писал о том, что пример её январского "прогноза" Вам привёл IgA. Возможно, Вы не заметили, см. viewtopic.php?p=5203780&sid=7155c5dfa4fb683070e206722c90ba62#p5203780.
Так что можно месяц не ждать.
ЛАД
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