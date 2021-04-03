Ой+ написав:....... То що їх не було, то я вже писав, що теперішня влада обіцяла зробити, але не спромоглась як і всього іншого. Причому тут це дає можливість більше поживитись в мутній воді.
Вы переводите разговор на политику. Обсуждать это здесь не буду. Яку можливість це дає не очень понял. Я это писал только к тому, что у г-жи Мироненко нет никаких оснований утверждать, что "вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19".
2 дози вакцини від COVID-19 отримало 2 українці. Для порівняння: в Польщі на той же час 2 дози вакцини отримали 2 мільйони громадян. Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні. .... Віталій Шабунін https://24tv.ua/ukrayinska-vlada-neefek ... i_n1587745
Опять политика, причём грязноватая. Если розумiєш, "що Польща – це Європейський Союз", то к чему всё остальное. Вакцину они получили именно как член ЕС, а не самостоятельно. Сравнивать с Украиной по меньшей мере не корректно.
Знову ж таки про Мироненко згідно ділового етикету треба писати не г-жа, а доктор чи професор з набагато порядків більшим досвідом та уявою про суть предмету тутешніх обговорень. А щодо точності її прогнозу через місяць підведемо риску, не пропадайте як freez.
От того, что она "доктор чи професор", она не перестает быть госпожой. И её высказывания, не основанные на научных данных, предполагают, скорее, именно такое обращение. А щодо точності її прогнозу, то такой прогноз и я могу дать - за месяц , скорее всего, волна пойдет на спад. А если нет - "ну не шмогла я, не шмогла". Но опять же, я писал о том, что пример её январского "прогноза" Вам привёл IgA. Возможно, Вы не заметили, см. viewtopic.php?p=5203780&sid=7155c5dfa4fb683070e206722c90ba62#p5203780. Так что можно месяц не ждать.