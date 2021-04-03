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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3070307130723073 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Нед 04 кві, 2021 00:14 Ой+ написав: .......

То що їх не було, то я вже писав, що теперішня влада обіцяла зробити, але не спромоглась як і всього іншого. Причому тут це дає можливість більше поживитись в мутній воді. .......То що їх не було, то я вже писав, що теперішня влада обіцяла зробити, але не спромоглась як і всього іншого. Причому тут це дає можливість більше поживитись в мутній воді.

Вы переводите разговор на политику. Обсуждать это здесь не буду.

Яку можливість це дає не очень понял. Я это писал только к тому, что у г-жи Мироненко нет никаких оснований утверждать, что "вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19".





Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні.

....

Віталій Шабунін

https://24tv.ua/ukrayinska-vlada-neefek ... i_n1587745 2 дози вакцини від COVID-19 отримало 2 українці. Для порівняння: в Польщі на той же час 2 дози вакцини отримали 2 мільйони громадян.Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні.....Віталій Шабунін

Опять политика, причём грязноватая.

Если розумiєш, "що Польща – це Європейський Союз", то к чему всё остальное.

Вакцину они получили именно как член ЕС, а не самостоятельно. Сравнивать с Украиной по меньшей мере не корректно.



Знову ж таки про Мироненко згідно ділового етикету треба писати не г-жа, а доктор чи професор з набагато порядків більшим досвідом та уявою про суть предмету тутешніх обговорень.

А щодо точності її прогнозу через місяць підведемо риску, не пропадайте як freez.

От того, что она "доктор чи професор", она не перестает быть госпожой. И её высказывания, не основанные на научных данных, предполагают, скорее, именно такое обращение.

А щодо точності її прогнозу, то такой прогноз и я могу дать - за месяц , скорее всего, волна пойдет на спад. А если нет - "ну не шмогла я, не шмогла".

Но опять же, я писал о том, что пример её январского "прогноза" Вам привёл IgA. Возможно, Вы не заметили, см.

Так что можно месяц не ждать. Вы переводите разговор на политику. Обсуждать это здесь не буду.Яку можливість це дає не очень понял. Я это писал только к тому, что у г-жи Мироненко нет никаких оснований утверждать, что "вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19".Опять политика, причём грязноватая.Если розумiєш, "що Польща – це Європейський Союз", то к чему всё остальное.Вакцину они получили именно как член ЕС, а не самостоятельно. Сравнивать с Украиной по меньшей мере не корректно.От того, что она "доктор чи професор", она не перестает быть госпожой. И её высказывания, не основанные на научных данных, предполагают, скорее, именно такое обращение.А щодо точності її прогнозу, то такой прогноз и я могу дать - за месяц , скорее всего, волна пойдет на спад. А если нет - "ну не шмогла я, не шмогла".Но опять же, я писал о том, что пример её январского "прогноза" Вам привёл. Возможно, Вы не заметили, см. viewtopic.php?p=5203780&sid=7155c5dfa4fb683070e206722c90ba62#p5203780 Так что можно месяц не ждать. ЛАД 2 Повідомлень: 18710 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4737 раз. Подякували: 4391 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 05:13 ЛАД написав: От того, что она "доктор чи професор", она не перестает быть госпожой. От того, что она "доктор чи професор", она не перестает быть госпожой.



Она вам не госпожа.

"Господа все в Париже". (с)



Надо уходить от этой гнусной москальской формы господин/госпожа.

В нашей стране есть устоявшаяся форма обращения пан/пані.

А всі разом ми панове.

Она вам не госпожа."Господа все в Париже". (с)Надо уходить от этой гнусной москальской формы господин/госпожа.В нашей стране есть устоявшаяся форма обращения пан/пані.А всі разом ми панове. Libo 2

Повідомлень: 9548 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4195 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3070307130723073 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7417 1769162

maksimus silvestris П'ят 02 кві, 2021 13:26