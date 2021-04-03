Ой+ написав:....... То що їх не було, то я вже писав, що теперішня влада обіцяла зробити, але не спромоглась як і всього іншого. Причому тут це дає можливість більше поживитись в мутній воді.
Вы переводите разговор на политику. Обсуждать это здесь не буду. Яку можливість це дає не очень понял. Я это писал только к тому, что у г-жи Мироненко нет никаких оснований утверждать, что "вже більш ніж половина населення перехворіло на COVID-19".
2 дози вакцини від COVID-19 отримало 2 українці. Для порівняння: в Польщі на той же час 2 дози вакцини отримали 2 мільйони громадян. Двоє в Україні і 2 мільйони – в Польщі, навіть не в США, не в Ізраїлі. Я розумію, що Польща – це Європейський Союз. Але це не виправдовує в мільйон разів гірший показник повністю провакцинованих в Україні. .... Віталій Шабунін https://24tv.ua/ukrayinska-vlada-neefek ... i_n1587745
Опять политика, причём грязноватая. Если розумiєш, "що Польща – це Європейський Союз", то к чему всё остальное. Вакцину они получили именно как член ЕС, а не самостоятельно. Сравнивать с Украиной по меньшей мере не корректно.
Знову ж таки про Мироненко згідно ділового етикету треба писати не г-жа, а доктор чи професор з набагато порядків більшим досвідом та уявою про суть предмету тутешніх обговорень. А щодо точності її прогнозу через місяць підведемо риску, не пропадайте як freez.
От того, что она "доктор чи професор", она не перестает быть госпожой. И её высказывания, не основанные на научных данных, предполагают, скорее, именно такое обращение. А щодо точності її прогнозу, то такой прогноз и я могу дать - за месяц , скорее всего, волна пойдет на спад. А если нет - "ну не шмогла я, не шмогла". Но опять же, я писал о том, что пример её январского "прогноза" Вам привёл IgA. Возможно, Вы не заметили, см. viewtopic.php?p=5203780&sid=7155c5dfa4fb683070e206722c90ba62#p5203780. Так что можно месяц не ждать.
Ведіть себе гарно, не сквернословте і т.д. і буде чекати вас життя вічне.
У Сполучених Штатах станом на 3 квітня 100 мільйонів жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, але незважаючи на це, кількість випадків зараження в деяких регіонах продовжує зростати, що може призвести до четвертої хвилі захворюваності. https://world.segodnya.ua/ua/world/usa/ ... 16831.html
А у нас вчора вакцинували аж 3919. То які варіанти? Влада показала повну неспроможність ні реально щось зробити, ні хоча би на символьному рівні (самим не розважатися в Буковелі). Так що тільки Україні в цілому пройти по шляху Прикарпаття та вже і Закарпаття, де показники з найвищих знизились до одних з найнижчих впродовж місяця. Але якщо рік назад населення сиділо тихо як миші під віником, то зараз локдаун носив символічний характер більше по принципу як маска на касі і т.д. Хоча ряду працівників все супер, наприклад суд закритий, бо локдаун, а стотисячні зарплати капають, бо неконституційно їх обмежувати.
yanyura написав:"АриХметика наше Фсё!" стало основной темой ветки.
Подпишитесь в ФБ на Евгений Истребин (форумчанин zzzzzz). Много полезных стат.цифр. Эмоции, если вы их тоже не разделяете, можно игнорить, но остальная информация вполне юзфул. З.Ы АриХметика увы да, отстойная. Подмены терминов, манипуляции, ложь, изворачивание. Тошнит.
У него, действительно, много инфы. Но, во-первых, в основном всё же об Украине, о течении эпидемии и действиях руководства в Украине. О мире и научных исследованиях почти ничего. А, во-вторых, уж слишком мрачно. Как написал кто-то в комментах: "Если постоянно читать, то повеситься можно" (цитата неточная, но смысл такой).
Так це ж добре - менше народу, більше ....
зі. Вчора пройщовся по вулиці під час локдауну... Ух, як же ж чудово! Різні людишки кудись зникли, і тільки де не де, якийсь перехожий, як і я
Вкладчик1234 написав:Подобные новости были на днях и по Польше. Как вакцинологи это пояснят?
Ладно у нас - вильнолюди, вакцина так себе, да ещё с опозданием и в малом количестве - но у "белых людей" что не так?
Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции. С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde. Карантинные меры вводятся на четыре недели.
▪️ Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00. ▪️ Все работники переходят на удаленную работу. ▪️ На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю. ▪️ Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома. ▪️ Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках. (с) РБК