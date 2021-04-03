В Іраку народився хлопчик із рідкісною аномалією – трьома пенісами. Про незвичайний випадок повідомили медики з Університету Дахука. Це вперше у світі дитина народжується з трьома статевими органами. Проте науці відомо про 100 випадків народження дітей з двома пенісами. Цей випадок науковці описали в науковій статті у виданні International Journal of Surgery Case Reports. Зазначається, що батьки тримісячного хлопчика звернулися до медиків, помітивши в сина розбухлу калитку та «шкірні відростки». Під час огляду з’ясувалося, що насправді то були пеніси довжиною приблизно у два та один сантиметри. Лікарі прооперували хлопчика та видалили зайві пеніси.Після операції дитина почувалася добре, а протягом року спостережень інших вроджених аномалій у хлопчика не виявили. https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1220310245
Реальное решение всегда заключается в том, перевешивают ли преимущества риски.
Это особенно сложно во время пандемии. Обычно медицина полагается на «принцип предосторожности», чтобы доказать адекватную безопасность, прежде чем давать новое лекарство большому количеству людей. Но во время пандемии любые задержки с вакцинацией людей также будут стоить жизни.
Основываясь только на данных по Германии, если вы вакцинируете миллион человек, вы ожидаете, что у 12 будет тромб, а четверо из них умрут.
Но если миллион 60-летних заразится коронавирусом, то от Covid-19 умрут около 20000 человек . Если миллион 40-летних заразится коронавирусом, то около 1000 умрут. Это будет несколько сотен человек в возрасте от 30.
Преимущества вакцинации явно возрастают с возрастом, и такие страны, как Германия и Канада, разрешили использовать вакцину AstraZeneca в более старших возрастных группах. Эти решения также будут зависеть от того, какие альтернативные вакцины у них есть в наличии и кого еще нужно вакцинировать.
Мир внимательно изучает данные, но для прояснения еще требуется время.
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494 У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.