В Іраку народився хлопчик із рідкісною аномалією – трьома пенісами. Про незвичайний випадок повідомили медики з Університету Дахука. Це вперше у світі дитина народжується з трьома статевими органами. Проте науці відомо про 100 випадків народження дітей з двома пенісами. Цей випадок науковці описали в науковій статті у виданні International Journal of Surgery Case Reports. Зазначається, що батьки тримісячного хлопчика звернулися до медиків, помітивши в сина розбухлу калитку та «шкірні відростки». Під час огляду з’ясувалося, що насправді то були пеніси довжиною приблизно у два та один сантиметри. Лікарі прооперували хлопчика та видалили зайві пеніси.Після операції дитина почувалася добре, а протягом року спостережень інших вроджених аномалій у хлопчика не виявили. https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1220310245
Реальное решение всегда заключается в том, перевешивают ли преимущества риски.
Это особенно сложно во время пандемии. Обычно медицина полагается на «принцип предосторожности», чтобы доказать адекватную безопасность, прежде чем давать новое лекарство большому количеству людей. Но во время пандемии любые задержки с вакцинацией людей также будут стоить жизни.
Основываясь только на данных по Германии, если вы вакцинируете миллион человек, вы ожидаете, что у 12 будет тромб, а четверо из них умрут.
Но если миллион 60-летних заразится коронавирусом, то от Covid-19 умрут около 20000 человек . Если миллион 40-летних заразится коронавирусом, то около 1000 умрут. Это будет несколько сотен человек в возрасте от 30.
Преимущества вакцинации явно возрастают с возрастом, и такие страны, как Германия и Канада, разрешили использовать вакцину AstraZeneca в более старших возрастных группах. Эти решения также будут зависеть от того, какие альтернативные вакцины у них есть в наличии и кого еще нужно вакцинировать.
Мир внимательно изучает данные, но для прояснения еще требуется время.
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494 У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.
Реальное решение всегда заключается в том, перевешивают ли преимущества риски. Это особенно сложно во время пандемии. Обычно медицина полагается на «принцип предосторожности», чтобы доказать адекватную безопасность, прежде чем давать новое лекарство большому количеству людей. Но во время пандемии любые задержки с вакцинацией людей также будут стоить жизни. Основываясь только на данных по Германии, если вы вакцинируете миллион человек, вы ожидаете, что у 12 будет тромб, а четверо из них умрут. Но если миллион 60-летних заразится коронавирусом, то от Covid-19 умрут около 20000 человек . Если миллион 40-летних заразится коронавирусом, то около 1000 умрут. Это будет несколько сотен человек в возрасте от 30. Преимущества вакцинации явно возрастают с возрастом, и такие страны, как Германия и Канада, разрешили использовать вакцину AstraZeneca в более старших возрастных группах. Эти решения также будут зависеть от того, какие альтернативные вакцины у них есть в наличии и кого еще нужно вакцинировать.
Означает ли это, что вводимые в ряде стран возрастные ограничения "снизу" для Астразенеки связаны не с бОльшим риском тромбоза для более молодых, а с бОльшим риском от ковида для более старших (а тромбоз может поражать с равной вероятностью и тех, и других)?
Впечатлила ссылка на аналогичный "парадоксальный" тромбоз от гепарина ( ) в одном из недавних постов. В Вики есть описание.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 04 кві, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
З реального життя. На жаль, помер від COVID-19 колишній однокурсник мого колеги. 52 роки, не мав шкідливих звичок, не мав хронічних хвороб та скарг на стан здоров'я. RIP. P.S. Колега, який дещо легковажно ставився до COVID-19, після цього випадку знайшов можливість і зробив щеплення Covishield-ом.
В воскресенье утром, 4 апреля, на рынке "Колос" в Николаеве предприниматели выгнали полицейских, которые пришли с проверкой. В городе действуют ограничения "красной" зоны карантина, поэтому работа рынков запрещена. В ответ на просьбу выполнять требования карантина и покинуть работу, предприниматели высказали позицию, что на рынке поток людей намного меньше, чем в супермаркетах, а потому они не понимают, почему не могут работать в то время, как работа супермаркетов не запрещена. Также они сообщили, что от них требуют 100% платы за аренду торговых мест и уплату налогов. "В итоге спустя около часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжают свою работу", - говорится в сообщении. https://informator.ua/ru/v-nikolaeve-pr ... proverkoj/
change_pm написав: Так це ж добре - менше народу, більше .... зі. Вчора пройщовся по вулиці під час локдауну... Ух, як же ж чудово! Різні людишки кудись зникли, і тільки де не де, якийсь перехожий, як і я
Это где такая благодать? Киев? В нашем районе толпы фланирующих по улицам. И в метро в рабочие (и не только) дни полно народу (Харьков). Безопасно гулять можно только внутри микрорайона подальше от детских площадок и школьных стадионов.