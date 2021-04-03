Реальное решение всегда заключается в том, перевешивают ли преимущества риски.



Это особенно сложно во время пандемии. Обычно медицина полагается на «принцип предосторожности», чтобы доказать адекватную безопасность, прежде чем давать новое лекарство большому количеству людей. Но во время пандемии любые задержки с вакцинацией людей также будут стоить жизни.



Основываясь только на данных по Германии, если вы вакцинируете миллион человек, вы ожидаете, что у 12 будет тромб, а четверо из них умрут.



Но если миллион 60-летних заразится коронавирусом, то от Covid-19 умрут около 20000 человек . Если миллион 40-летних заразится коронавирусом, то около 1000 умрут. Это будет несколько сотен человек в возрасте от 30.



Преимущества вакцинации явно возрастают с возрастом, и такие страны, как Германия и Канада, разрешили использовать вакцину AstraZeneca в более старших возрастных группах. Эти решения также будут зависеть от того, какие альтернативные вакцины у них есть в наличии и кого еще нужно вакцинировать.



Мир внимательно изучает данные, но для прояснения еще требуется время.