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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3072307330743075

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:31

  fler написав:В воскресенье утром, 4 апреля, на рынке "Колос" в Николаеве предприниматели выгнали полицейских, которые пришли с проверкой.
.....
https://informator.ua/ru/v-nikolaeve-pr ... proverkoj/

Там же:
Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.

Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:49

  Starikan написав:.....
Означает ли это, что вводимые в ряде стран возрастные ограничения "снизу" для Астразенеки связаны не с бОльшим риском тромбоза для более молодых, а с бОльшим риском от ковида для более старших (а тромбоз может поражать с равной вероятностью и тех, и других)?
...

Насколько понял, риски тромбоза пока непонятны, вопросы есть, ответов пока нет.
Ну а с рисками ковида всё ясно.
ЛАД
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