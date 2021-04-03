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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 кві, 2021 12:31
Там же:
Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.
Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 12:49
Starikan написав:
.....
Означает ли это, что вводимые в ряде стран возрастные ограничения "снизу" для Астразенеки связаны не с бОльшим риском тромбоза для более молодых, а с бОльшим риском от ковида для более старших (а тромбоз может поражать с равной вероятностью и тех, и других)?
...
Насколько понял, риски тромбоза пока непонятны, вопросы есть, ответов пока нет.
Ну а с рисками ковида всё ясно.
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