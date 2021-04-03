Starikan написав:..... Означает ли это, что вводимые в ряде стран возрастные ограничения "снизу" для Астразенеки связаны не с бОльшим риском тромбоза для более молодых, а с бОльшим риском от ковида для более старших (а тромбоз может поражать с равной вероятностью и тех, и других)? ...
Насколько понял, риски тромбоза пока непонятны, вопросы есть, ответов пока нет. Ну а с рисками ковида всё ясно.
change_pm написав: Так це ж добре - менше народу, більше .... зі. Вчора пройщовся по вулиці під час локдауну... Ух, як же ж чудово! Різні людишки кудись зникли, і тільки де не де, якийсь перехожий, як і я
Это где такая благодать? Киев? В нашем районе толпы фланирующих по улицам. И в метро в рабочие (и не только) дни полно народу (Харьков). Безопасно гулять можно только внутри микрорайона подальше от детских площадок и школьных стадионов.
Боже збав! Найкращій варіант не заразитись ВІЧ - вдягти 2 презервативи і ніякого кексу )))
Найкращій варіант безпечно гуляти, бути км за 3-6 тис подалі від вільнолюдей, в країні, де законослухняні людє ...
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494 У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494 У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.
А качков в гидропарке будут ганять?
Сомневаюсь. А вот сломанные двери транспорта и мордобои завтра на всех дорогах Киева обеспечены.
Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.
Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.
Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?
Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.
Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.
Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?
Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.
fler написав:Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?
Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.
Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..