Додано: Нед 04 кві, 2021 13:56

ЛАД написав: fler написав: В воскресенье утром, 4 апреля, на рынке "Колос" в Николаеве предприниматели выгнали полицейских, которые пришли с проверкой.

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https://informator.ua/ru/v-nikolaeve-pr ... proverkoj/ В воскресенье утром, 4 апреля, на рынке "Колос" в Николаеве предприниматели выгнали полицейских, которые пришли с проверкой......

Там же:

Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов .

Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна. Там же:Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.

Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяцМногие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?