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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3073307430753076>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:31

  fler написав:В воскресенье утром, 4 апреля, на рынке "Колос" в Николаеве предприниматели выгнали полицейских, которые пришли с проверкой.
.....
https://informator.ua/ru/v-nikolaeve-pr ... proverkoj/

Там же:
Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.

Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:49

  Starikan написав:.....
Означает ли это, что вводимые в ряде стран возрастные ограничения "снизу" для Астразенеки связаны не с бОльшим риском тромбоза для более молодых, а с бОльшим риском от ковида для более старших (а тромбоз может поражать с равной вероятностью и тех, и других)?
...

Насколько понял, риски тромбоза пока непонятны, вопросы есть, ответов пока нет.
Ну а с рисками ковида всё ясно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:28

  Starikan написав:
  change_pm написав: Так це ж добре - менше народу, більше ....
зі. Вчора пройщовся по вулиці під час локдауну... Ух, як же ж чудово! Різні людишки кудись зникли, і тільки де не де, якийсь перехожий, як і я :)

Это где такая благодать? Киев?
В нашем районе толпы фланирующих по улицам. И в метро в рабочие (и не только) дни полно народу (Харьков).
Безопасно гулять можно только внутри микрорайона подальше от детских площадок и школьных стадионов.

Боже збав! Найкращій варіант не заразитись ВІЧ - вдягти 2 презервативи і ніякого кексу )))

Найкращій варіант безпечно гуляти, бути км за 3-6 тис подалі від вільнолюдей, в країні, де законослухняні людє ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:32

Как можно доверять правильности диагнозов при респираторных заболеваниях и достоверности медицинской статистики, если даже ошибаются с телами умерших, когда они явно отличаются, а именно мужчина и женщина:
https://sud.ua/ru/news/ukraine/197942-v ... znogo-pola
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:36

  Ой+ написав:Бідні діти і їх батьки:
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494
У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою.
Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

А качков в гидропарке будут ганять? :D
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:47

  Вкладчик1234 написав:
  Ой+ написав:Бідні діти і їх батьки:
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494
У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою.
Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

А качков в гидропарке будут ганять? :D

Сомневаюсь. А вот сломанные двери транспорта и мордобои завтра на всех дорогах Киева обеспечены.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:56

  ЛАД написав:
  fler написав:В воскресенье утром, 4 апреля, на рынке "Колос" в Николаеве предприниматели выгнали полицейских, которые пришли с проверкой.
.....
https://informator.ua/ru/v-nikolaeve-pr ... proverkoj/

Там же:
Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.

Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.


Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц :shock: Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:16

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:В воскресенье утром, 4 апреля, на рынке "Колос" в Николаеве предприниматели выгнали полицейских, которые пришли с проверкой.
.....
https://informator.ua/ru/v-nikolaeve-pr ... proverkoj/

Там же:
Напомним, с 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов.

Если "Колос" непродовольственный рынок, то разница с супермаркетом понятна.


Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц :shock: Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?

Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:34

  vetka написав:
  fler написав:Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц :shock: Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?

Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.


Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке :( Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:54

  centurionus написав:не мав хронічних хвороб


Лікарі посмертно про таке кажуть?
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П'ят 02 кві, 2021 13:26
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