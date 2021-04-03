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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3073307430753076

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:42

  justit написав:
  centurionus написав:не мав хронічних хвороб


Лікарі посмертно про таке кажуть?

Звичайно, нема абсолютно здорових людей, є недообстежені.
Втім, діабету, серцево-судинних і т.і., що обтяжувало б перебіг не було.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:57

  fler написав:
  vetka написав:
  fler написав:Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц :shock: Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?

Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.


Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке :( Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..

Тогда мне не понятно, раз всё так плохо в Николаеве с работой, КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Звичайно, нема абсолютно здорових людей, є недообстежені.
Не маю ніяких хвороб,бо користуюсь стіками від опромінення.До речі раджу https://izi.ua/p-7180942-zashchita-ot-izlucheniya
Мизантрóп
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  #<1 ... 3073307430753076
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