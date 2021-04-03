fler написав:Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?
Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.
Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..
Тогда мне не понятно, раз всё так плохо в Николаеве с работой, КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?