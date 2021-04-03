fler написав:Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?
Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.
Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..
Тогда мне не понятно, раз всё так плохо в Николаеве с работой, КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?
vetka написав:КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?
Мда...."плохо с работой", не означает что ее нет совсем и на улице сидит полляма попрошаек,ждут когда Ветка им кинет 2 грн в шапку. Есть немного моряков,немного айти. Бюджетники и военные. Вопрос,конечно....
fler написав:Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..
Тогда мне не понятно, раз всё так плохо в Николаеве с работой, КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?
Я думаю, ситуация примерно одинакова на всех рынках в Украине. Вряд ли Николаев какой-то особенный. Покупают на рынке те, кто знает, что там найдут дешевле, что можно сторговаться. Цены эпицентров и т.п. ощутимо выше рыночных. Некоторым не нравится по интернету - нельзя примерить, потрогать, понюхать.. Ситуация с локдаунами вынудила многих рыночных продавцов сбрасывать товар за любую цену, чтобы сводить концы с концами. Покупателям это тоже на руку.
fler написав: Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..
У вас умер родственник от ковид. Выводов вы не сделали.
Или хотите, чтобы и другие умерли К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494 У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.
fler написав: Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..
У вас умер родственник от ковид. Выводов вы не сделали.
Или хотите, чтобы и другие умерли К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?
Британец чертовски заразен. Подхватили с сестрой скорее всего при вакцинации ребенка. Симптомы уже на 3 день, потом 3 дня по наростающей. Потом легче, но через 3 дня полегчания идёт 2 волна. Отличить от ОРВИ вообще невозможно симптомы. ПЦР только. При таких раскладах определить кто болен невозможно, кашель небольшой только на 6-7 день, карантин ввели не зря. Зараза передается всем, кто не в скафандре. Больницы, школы, детсады точно максимальное распространение дают. Больницы особенно печально, туда здоровые не ходят...