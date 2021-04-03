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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3073307430753076

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:42

  justit написав:
  centurionus написав:не мав хронічних хвороб


Лікарі посмертно про таке кажуть?

Звичайно, нема абсолютно здорових людей, є недообстежені.
Втім, діабету, серцево-судинних і т.і., що обтяжувало б перебіг не було.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:57

  fler написав:
  vetka написав:
  fler написав:Сбоку "Колоса" вовсю работает Эпицентр (уже несколько лет), который по документам еще не введен в эксплуатацию. Аренды магазинов на "Колосе" от 4 до 60 тысяч грн. в месяц :shock: Многие магазины без дверей (роллеты), толпы в них не бывает, как в Эпицентре. С остановкой транспорта покупатели приезжают на своих авто, конечно, их стало в разы меньше. Компенсация от гос-ва положена далеко не всем, аренду никто не снижает и не отменяет. Что делать торговцам, у которых нет других доходов?

Менять вид деятельности. Иначе с голоду умрут - это же логично.


Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке :( Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..

Тогда мне не понятно, раз всё так плохо в Николаеве с работой, КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Звичайно, нема абсолютно здорових людей, є недообстежені.
Не маю ніяких хвороб,бо користуюсь стіками від опромінення.До речі раджу https://izi.ua/p-7180942-zashchita-ot-izlucheniya
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?

Мда...."плохо с работой", не означает что ее нет совсем и на улице сидит полляма попрошаек,ждут когда Ветка им кинет 2 грн в шапку. Есть немного моряков,немного айти. Бюджетники и военные. Вопрос,конечно.... :roll: :roll:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:33

  vetka написав:
  fler написав:Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке :( Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..

Тогда мне не понятно, раз всё так плохо в Николаеве с работой, КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?


Я думаю, ситуация примерно одинакова на всех рынках в Украине. Вряд ли Николаев какой-то особенный. Покупают на рынке те, кто знает, что там найдут дешевле, что можно сторговаться. Цены эпицентров и т.п. ощутимо выше рыночных. Некоторым не нравится по интернету - нельзя примерить, потрогать, понюхать.. Ситуация с локдаунами вынудила многих рыночных продавцов сбрасывать товар за любую цену, чтобы сводить концы с концами. Покупателям это тоже на руку.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:51

  fler написав:
Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке :( Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..

У вас умер родственник от ковид.
Выводов вы не сделали.

Или хотите, чтобы и другие умерли
К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зеленский подписал указ вакцинировать большинство населения до конца
Президент одобрил создание Национального плана вакцинации против COVID-19, который будет предусматривать вакцинарование большинства взрослого населения Украины до конца года

Да бляха-муха, "поезд стой, раз-два"

Вакцины в Украине нет, просто нет. Чем, блядь, вакцинироваться ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:42

  Ой+ написав:Бідні діти і їх батьки:
У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... 1616743494
У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою.
Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

апрель прошлого года, Запорожье:

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:49

  pesikot написав:
  fler написав:
Не на что менять, к сожалению. Безработица в Николаеве более 10%, а неофициально еще больше. Кто мог - уже уехали за границу, а у кого нет возможности - живут на том рынке :( Много пенсионеров с минимальной пенсией работают реализаторами. Есть хозяева, которые набрали кредитов в банках или просто долгов, чтобы не увольнять людей и не закрывать магазины..

У вас умер родственник от ковид.
Выводов вы не сделали.

Или хотите, чтобы и другие умерли
К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?

Британец чертовски заразен. Подхватили с сестрой скорее всего при вакцинации ребенка. Симптомы уже на 3 день, потом 3 дня по наростающей. Потом легче, но через 3 дня полегчания идёт 2 волна. Отличить от ОРВИ вообще невозможно симптомы. ПЦР только. При таких раскладах определить кто болен невозможно, кашель небольшой только на 6-7 день, карантин ввели не зря. Зараза передается всем, кто не в скафандре. Больницы, школы, детсады точно максимальное распространение дают. Больницы особенно печально, туда здоровые не ходят...
stm
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