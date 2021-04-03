Додано: Нед 04 кві, 2021 17:57

pesikot написав: fler написав:

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У вас умер родственник от ковид.

Выводов вы не сделали.



Или хотите, чтобы и другие умерли

К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ? У вас умер родственник от ковид.Выводов вы не сделали.Или хотите, чтобы и другие умерлиК чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?

Выводы такие:1. Выбор больницы, мягко говоря, был не удачным (но меня не спрашивали). Больница, в которой он был – самая переполненная из ковидных в городе. Причем инфекционное отделение там открыли только в прошлом году летом путем закрытия какого-то другого. Поэтому я не очень доверяю тем врачам… и еще понимаю, что необходимое внимание они не уделяют пациентам из-за нехватки персонала.2. Заразиться в переполненном АТБ гораздо проще, чем на свежем воздухе на рынке. Хотя я очень редко посещаю оба эти места, давно сижу дома и прогуливаюсь неподалеку.3. Следить за своим здоровьем никто не отменял. Наш парень, к сожалению, о себе не заботился и плевал на свое ожирение, что очень уменьшило его шансы одолеть недуг.4. Денег ковидного фонда могло хватить на борьбу с ковидом, если бы их туда тратили. Закупка вакцин, оборудование больниц, медикаменты.. Что мешало?5. Как сейчас ведется борьба с ковидом? Вакцинация есть? Нет. Локдаун, когда одних ограничивают, а другим - все можно, даст эффект? Даст. Свои обогатятся. (Кум-брат-сват работают, другим нельзя.) Ковида станет меньше? Нет.6. Что касается людей, для которых работа на рынке – единственный источник дохода – я не в их числе, но с пониманием отношусь к этому и поддерживаю – почему они должны умирать от голода, а эпицентры обогащаться? В других странах гос-во нашло способы для поддержки самозанятых – освободили от налогов и дали денежные компенсации на время локдауна.