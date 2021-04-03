pesikot написав:К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?
Британец чертовски заразен. Подхватили с сестрой скорее всего при вакцинации ребенка. Симптомы уже на 3 день, потом 3 дня по наростающей. Потом легче, но через 3 дня полегчания идёт 2 волна. Отличить от ОРВИ вообще невозможно симптомы. ПЦР только. При таких раскладах определить кто болен невозможно, кашель небольшой только на 6-7 день, карантин ввели не зря. Зараза передается всем, кто не в скафандре. Больницы, школы, детсады точно максимальное распространение дают. Больницы особенно печально, туда здоровые не ходят...
Желаю скорейшего выздоровления! Как лечитесь, если не секрет?
Понад 46% смертей відбулося лише у трьох багатих юрисдикціях з надзвичайно великим населенням похилого віку: США, Великобританія та Європейський Союз. На додаток до цього країни, включаючи Великобританію, США, Швейцарію та країни-члени ЄС, продовжують блокувати відмову від правил інтелектуальної власності, які дозволять виробникам генеричних препаратів в Індії та Південній Африці виробляти дози вакцин зі значно зниженими витратами, забезпечуючи поточне виробництво. https://firtka.if.ua/blog/view/covid-19 ... i-girshoiu
Нові штами більш стійкі до старих вакцин, яких у нас поки і так не густо. Так що ЗСЖ наше все. А скоро: