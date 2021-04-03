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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3074307530763077

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:00

  stm написав:
  pesikot написав:К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?

Британец чертовски заразен. Подхватили с сестрой скорее всего при вакцинации ребенка. Симптомы уже на 3 день, потом 3 дня по наростающей. Потом легче, но через 3 дня полегчания идёт 2 волна. Отличить от ОРВИ вообще невозможно симптомы. ПЦР только. При таких раскладах определить кто болен невозможно, кашель небольшой только на 6-7 день, карантин ввели не зря. Зараза передается всем, кто не в скафандре. Больницы, школы, детсады точно максимальное распространение дают. Больницы особенно печально, туда здоровые не ходят...


Желаю скорейшего выздоровления! Как лечитесь, если не секрет?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:Вакцины в Украине нет, просто нет. Чем, блядь, вакцинироваться ?

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
Зображення

Понад 46% смертей відбулося лише у трьох багатих юрисдикціях з надзвичайно великим населенням похилого віку: США, Великобританія та Європейський Союз. На додаток до цього країни, включаючи Великобританію, США, Швейцарію та країни-члени ЄС, продовжують блокувати відмову від правил інтелектуальної власності, які дозволять виробникам генеричних препаратів в Індії та Південній Африці виробляти дози вакцин зі значно зниженими витратами, забезпечуючи поточне виробництво. https://firtka.if.ua/blog/view/covid-19 ... i-girshoiu

Нові штами більш стійкі до старих вакцин, яких у нас поки і так не густо.
Так що ЗСЖ наше все.
А скоро:
Створюють COVID-вакцину, яку можна розчинити в пиві чи молоці
https://healthy.24tv.ua/koronavirus-v-s ... a_n1586873

Якщо таку вакцину з розчинником будуть роздавати безплатно, то бажаючі вже є.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По данным Фонда соцстраха, в декабре 2020 года они приняли заявок на оплату больничных на сумму 2,4 млрд гривен, что на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:39

  Hotab написав:
  vetka написав:КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?

Мда...."плохо с работой", не означает что ее нет совсем и на улице сидит полляма попрошаек,ждут когда Ветка им кинет 2 грн в шапку. Есть немного моряков,немного айти. Бюджетники и военные. Вопрос,конечно.... :roll: :roll:

вопрос рассматривается не в том ключе, неважно хорошо с работой или плохо, важно какой % населения вовлечен в экономическую деятельность (то есть имеет деньги на что то большее чем аптеки и супермаркеты). В Днепр.области есть совершенно нищие Жёлтые Воды, в то же время в Херсонской обл. я видел достаточно богатые сёла. По индексу безработицы они могут быть равны, а по уровню жизни отличаться диаметрально.

По теме рынка, невозможно одним указом определить все ситуации, мне напр. непонятно почему работают салоны моб.связи. Сим карту можно купить в супермаркете, моб.телефон - в интернете, пополнить - в терминале айбокса.

В том же эпицентре никогда не видел большой концентрации народа (кроме касс), на кассах атб концентрация в час пик зашкаливает 5-10 чел. в очереди и всем пофиг.

Рыночники должны были научиться принимать заказы в вайбер и выносить товар покупателю за территорию рынка а-ля доставка. Номер вайбера для заказа можно написать крупным шрифтом на роллете. В моем районе все строймаги так работают, сам заканчиваю ремонт - совершенно не проблема что то докупить. Мегаудобно написать всем в вайбер что тебе нужно и идти целенаправленно зная что нужный товар в наличии и цена адекватная. До карантина бегал наугад.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:23

  vitaliian написав:Рыночники должны были научиться принимать заказы в вайбер и выносить товар покупателю за территорию рынка а-ля доставка. Номер вайбера для заказа можно написать крупным шрифтом на роллете. В моем районе все строймаги так работают..


Ок, а как Вы себе представляете такую схему на другие виды товаров. Напр., джинсы или бюстгальтеры "на вынос" :shock: Напр., покупатель хочет белый бюстик, размер такой-то или модные джинсы. Продавец складывает в сумку 20 подходящих моделей и выносит за территорию рынка. И что? Покупатель выберет понравившиеся, а примерить как?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:53

  Lady_N написав:Ок, а как Вы себе представляете такую схему на другие виды товаров. Напр., джинсы или бюстгальтеры "на вынос" :shock: Напр., покупатель хочет белый бюстик, размер такой-то или модные джинсы. Продавец складывает в сумку 20 подходящих моделей и выносит за территорию рынка. И что? Покупатель выберет понравившиеся, а примерить как?


В Америке уже более 20% населения полностью вакцинировано, но в большинстве универмагов до сих пор примерочные закрыты. Сохраняй чек и меряй дома. Не подойдет - поменяешь или сдашь.
Все как у вас в инете еще до ковида. Вы прекрасно тарились в инете и что не подходило возвращали. 8) Универмаг на дому. Перед своим любыми зеркалом и мужчиной. Уже скоро нам дроны в окно будут шмотки заносить и забирать что не подошло. :wink:
Libo
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