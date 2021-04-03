Додано: Нед 04 кві, 2021 19:39

Hotab написав: vetka написав: КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать? КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?

Мда...."плохо с работой", не означает что ее нет совсем и на улице сидит полляма попрошаек,ждут когда Ветка им кинет 2 грн в шапку. Есть немного моряков,немного айти. Бюджетники и военные. Вопрос,конечно.... Мда...."плохо с работой", не означает что ее нет совсем и на улице сидит полляма попрошаек,ждут когда Ветка им кинет 2 грн в шапку. Есть немного моряков,немного айти. Бюджетники и военные. Вопрос,конечно....

вопрос рассматривается не в том ключе, неважно хорошо с работой или плохо, важно какой % населения вовлечен в экономическую деятельность (то есть имеет деньги на что то большее чем аптеки и супермаркеты). В Днепр.области есть совершенно нищие Жёлтые Воды, в то же время в Херсонской обл. я видел достаточно богатые сёла. По индексу безработицы они могут быть равны, а по уровню жизни отличаться диаметрально.По теме рынка, невозможно одним указом определить все ситуации, мне напр. непонятно почему работают салоны моб.связи. Сим карту можно купить в супермаркете, моб.телефон - в интернете, пополнить - в терминале айбокса.В том же эпицентре никогда не видел большой концентрации народа (кроме касс), на кассах атб концентрация в час пик зашкаливает 5-10 чел. в очереди и всем пофиг.Рыночники должны были научиться принимать заказы в вайбер и выносить товар покупателю за территорию рынка а-ля доставка. Номер вайбера для заказа можно написать крупным шрифтом на роллете. В моем районе все строймаги так работают, сам заканчиваю ремонт - совершенно не проблема что то докупить. Мегаудобно написать всем в вайбер что тебе нужно и идти целенаправленно зная что нужный товар в наличии и цена адекватная. До карантина бегал наугад.