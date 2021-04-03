pesikot написав:К чему это нежелание соблюдать карантинные ограничения ?
Британец чертовски заразен. Подхватили с сестрой скорее всего при вакцинации ребенка. Симптомы уже на 3 день, потом 3 дня по наростающей. Потом легче, но через 3 дня полегчания идёт 2 волна. Отличить от ОРВИ вообще невозможно симптомы. ПЦР только. При таких раскладах определить кто болен невозможно, кашель небольшой только на 6-7 день, карантин ввели не зря. Зараза передается всем, кто не в скафандре. Больницы, школы, детсады точно максимальное распространение дают. Больницы особенно печально, туда здоровые не ходят...
Желаю скорейшего выздоровления! Как лечитесь, если не секрет?
Понад 46% смертей відбулося лише у трьох багатих юрисдикціях з надзвичайно великим населенням похилого віку: США, Великобританія та Європейський Союз. На додаток до цього країни, включаючи Великобританію, США, Швейцарію та країни-члени ЄС, продовжують блокувати відмову від правил інтелектуальної власності, які дозволять виробникам генеричних препаратів в Індії та Південній Африці виробляти дози вакцин зі значно зниженими витратами, забезпечуючи поточне виробництво. https://firtka.if.ua/blog/view/covid-19 ... i-girshoiu
Нові штами більш стійкі до старих вакцин, яких у нас поки і так не густо. Так що ЗСЖ наше все. А скоро:
vetka написав:КТО покупает на рынке и даёт продавцам заработать?
Мда...."плохо с работой", не означает что ее нет совсем и на улице сидит полляма попрошаек,ждут когда Ветка им кинет 2 грн в шапку. Есть немного моряков,немного айти. Бюджетники и военные. Вопрос,конечно....
вопрос рассматривается не в том ключе, неважно хорошо с работой или плохо, важно какой % населения вовлечен в экономическую деятельность (то есть имеет деньги на что то большее чем аптеки и супермаркеты). В Днепр.области есть совершенно нищие Жёлтые Воды, в то же время в Херсонской обл. я видел достаточно богатые сёла. По индексу безработицы они могут быть равны, а по уровню жизни отличаться диаметрально.
По теме рынка, невозможно одним указом определить все ситуации, мне напр. непонятно почему работают салоны моб.связи. Сим карту можно купить в супермаркете, моб.телефон - в интернете, пополнить - в терминале айбокса.
В том же эпицентре никогда не видел большой концентрации народа (кроме касс), на кассах атб концентрация в час пик зашкаливает 5-10 чел. в очереди и всем пофиг.
Рыночники должны были научиться принимать заказы в вайбер и выносить товар покупателю за территорию рынка а-ля доставка. Номер вайбера для заказа можно написать крупным шрифтом на роллете. В моем районе все строймаги так работают, сам заканчиваю ремонт - совершенно не проблема что то докупить. Мегаудобно написать всем в вайбер что тебе нужно и идти целенаправленно зная что нужный товар в наличии и цена адекватная. До карантина бегал наугад.
vitaliian написав:Рыночники должны были научиться принимать заказы в вайбер и выносить товар покупателю за территорию рынка а-ля доставка. Номер вайбера для заказа можно написать крупным шрифтом на роллете. В моем районе все строймаги так работают..
Ок, а как Вы себе представляете такую схему на другие виды товаров. Напр., джинсы или бюстгальтеры "на вынос" Напр., покупатель хочет белый бюстик, размер такой-то или модные джинсы. Продавец складывает в сумку 20 подходящих моделей и выносит за территорию рынка. И что? Покупатель выберет понравившиеся, а примерить как?
Lady_N написав:Ок, а как Вы себе представляете такую схему на другие виды товаров. Напр., джинсы или бюстгальтеры "на вынос" Напр., покупатель хочет белый бюстик, размер такой-то или модные джинсы. Продавец складывает в сумку 20 подходящих моделей и выносит за территорию рынка. И что? Покупатель выберет понравившиеся, а примерить как?
В Америке уже более 20% населения полностью вакцинировано, но в большинстве универмагов до сих пор примерочные закрыты. Сохраняй чек и меряй дома. Не подойдет - поменяешь или сдашь. Все как у вас в инете еще до ковида. Вы прекрасно тарились в инете и что не подходило возвращали. Универмаг на дому. Перед своим любыми зеркалом и мужчиной. Уже скоро нам дроны в окно будут шмотки заносить и забирать что не подошло.
Lady_N написав:Ок, а как Вы себе представляете такую схему на другие виды товаров. Напр., джинсы или бюстгальтеры "на вынос" Напр., покупатель хочет белый бюстик, размер такой-то или модные джинсы. Продавец складывает в сумку 20 подходящих моделей и выносит за территорию рынка. И что? Покупатель выберет понравившиеся, а примерить как?
В Америке уже более 20% населения полностью вакцинировано, но в большинстве универмагов до сих пор примерочные закрыты. Сохраняй чек и меряй дома. Не подойдет - поменяешь или сдашь. Вы прекрасно тарились в инете и что не подходило возвращали.
Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. Не очень реально набрать такую кучу домой, сказав продавцу, что многое вернется назад. Интернет для покупки бюстика/джинсов - это потеря времени, а если не подошло, то часто и нервов по возврату.
Lady_N написав:Ок, а как Вы себе представляете такую схему на другие виды товаров. Напр., джинсы или бюстгальтеры "на вынос" Напр., покупатель хочет белый бюстик, размер такой-то или модные джинсы. Продавец складывает в сумку 20 подходящих моделей и выносит за территорию рынка. И что? Покупатель выберет понравившиеся, а примерить как?