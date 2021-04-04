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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 кві, 2021 22:57
Libo написав:
Уже скоро нам дроны в окно будут шмотки заносить и забирать что не подошло.
Дроны будут в окно шмотки заносить, снимать видео примерки, размещать в соцсетях и забирать то, что набрало мало лайков
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