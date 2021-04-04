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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3075307630773078

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 22:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Уже скоро нам дроны в окно будут шмотки заносить и забирать что не подошло.

Дроны будут в окно шмотки заносить, снимать видео примерки, размещать в соцсетях и забирать то, что набрало мало лайков :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 05:10

  ЛАД написав:А вообще англичане молодцы - 7-дневное среднее количество вакцинацией на 02.04 равно 242.607 для первой дозы и 273.141 для второй. https://www.bbc.com/news/uk-56626313
Итого 515.748 в день.



90% взрослого населения Америки будет вакцинировано до 19 апреля с.г.
До 1 мая - 100%. Байден.
Мир. Труд. Май. No Covid. :D

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 06:56

Сегодня с утра ездят маршрутки. Посвидчень предъявить не требовали.
А вообще неделя начинается интересно. Некоторые клиники за выходные не успели раздать посвидчення своим сотрудникам. Как будут до рабочих мест добираться на метро неопосвидченные - ХЗ.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:01

  antey1969 написав:Сегодня с утра ездят маршрутки. Посвидчень предъявить не требовали.
А вообще неделя начинается интересно. Некоторые клиники за выходные не успели раздать посвидчення своим сотрудникам. Как будут до рабочих мест добираться на метро неопосвидченные - ХЗ.

пишут что полиция проверяет на остановке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:19

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Сегодня с утра ездят маршрутки. Посвидчень предъявить не требовали.
А вообще неделя начинается интересно. Некоторые клиники за выходные не успели раздать посвидчення своим сотрудникам. Как будут до рабочих мест добираться на метро неопосвидченные - ХЗ.

пишут что полиция проверяет на остановке.

Разве что в центре. На окраинах никого, даже у конечных станций метро.
antey1969
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