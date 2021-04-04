ЛАД написав:А вообще англичане молодцы - 7-дневное среднее количество вакцинацией на 02.04 равно 242.607 для первой дозы и 273.141 для второй. https://www.bbc.com/news/uk-56626313 Итого 515.748 в день.
90% взрослого населения Америки будет вакцинировано до 19 апреля с.г. До 1 мая - 100%. Байден. Мир. Труд. Май. No Covid.
Сегодня с утра ездят маршрутки. Посвидчень предъявить не требовали. А вообще неделя начинается интересно. Некоторые клиники за выходные не успели раздать посвидчення своим сотрудникам. Как будут до рабочих мест добираться на метро неопосвидченные - ХЗ.
antey1969 написав:Сегодня с утра ездят маршрутки. Посвидчень предъявить не требовали. А вообще неделя начинается интересно. Некоторые клиники за выходные не успели раздать посвидчення своим сотрудникам. Как будут до рабочих мест добираться на метро неопосвидченные - ХЗ.
antey1969 написав:Сегодня с утра ездят маршрутки. Посвидчень предъявить не требовали. А вообще неделя начинается интересно. Некоторые клиники за выходные не успели раздать посвидчення своим сотрудникам. Как будут до рабочих мест добираться на метро неопосвидченные - ХЗ.
пишут что полиция проверяет на остановке.
Разве что в центре. На окраинах никого, даже у конечных станций метро.
В Венгрии высокий уровень заболеваемости раком и сердечными заболеваниями, а также высокий уровень смертности среди людей, нуждающихся в вентиляции легких. Хотя прошлым летом правительство закупило поразительные 16 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, людей не хватает для работы с ними из-за нехватки врачей на 25% и медсестер на 30%, в основном из-за эмиграции. Еще 5 500 врачей уволились в прошлом месяце подряд из-за реформы заработной платы.
В Венгрии высокий уровень заболеваемости раком и сердечными заболеваниями, а также высокий уровень смертности среди людей, нуждающихся в вентиляции легких. Хотя прошлым летом правительство закупило поразительные 16 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, людей не хватает для работы с ними из-за нехватки врачей на 25% и медсестер на 30%, в основном из-за эмиграции. Еще 5 500 врачей уволились в прошлом месяце подряд из-за реформы заработной платы.
Исследование, в котором участвовало около пяти тысяч человек, заразившихся коронавирусом после первой прививки, показало, что вакцина Pfizer значительно снижает шансы инфицированного заразить других людей уже на 12-й день после первичной вакцинации.