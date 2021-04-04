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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3076307730783079

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:22

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком.


Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:29

  Lady_N написав:Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. .


Печально это говорить, но, возможно они там менее балованые, чем наши Гали? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком.


Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:40

  stargazer написав:Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.


То їм допоможе, хіба що вони у Будапешті працюватимуть.
У містечках ближче до УА на звернення англійсько роблять poker face у відповідь :D
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justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:50

  justit написав:У містечках ближче до УА на звернення англійсько роблять poker face у відповідь :D
Перевірив особисто


Мадьяры в плане иностранных языков такие же тупые как и русские. Недаром между ними такая любовь. Две тупейшие нации. Ну как тут не подружиться? :lol: :lol: :lol:
Libo
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