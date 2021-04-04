|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:22
ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.
БОльшие сложности с языком.
Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.
-
stargazer
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:29
Lady_N написав:
Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. .
Печально это говорить, но, возможно они там менее балованые, чем наши Гали?
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32
ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.
БОльшие сложности с языком.
Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:40
stargazer написав:
Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.
То їм допоможе, хіба що вони у Будапешті працюватимуть.
У містечках ближче до УА на звернення англійсько роблять poker face у відповідь
Перевірив особисто
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:50
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9558
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 4195 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: justit
, lrs7719
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7419
|1769837
|
Нед 04 кві, 2021 20:41
2001
|