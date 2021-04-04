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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3076307730783079 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Пон 05 кві, 2021 14:22 ЛАД написав: antey1969 написав: ......

Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков. ......Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком. БОльшие сложности с языком.



Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому. Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому. stargazer Повідомлень: 1143 З нами з: 15.04.09 Подякував: 432 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 14:29 Lady_N написав: Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. . Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. .



Печально это говорить, но, возможно они там менее балованые, чем наши Гали? Печально это говорить, но, возможно они там менее балованые, чем наши Гали? justit Повідомлень: 5144 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1585 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32 ЛАД написав: antey1969 написав: ......

Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков. ......Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком. БОльшие сложности с языком.



Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.

Они и здесь не то чтобы нарасхват Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.Они и здесь не то чтобы нарасхват justit Повідомлень: 5144 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1585 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 14:40 stargazer написав: Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому. Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.



То їм допоможе, хіба що вони у Будапешті працюватимуть.

У містечках ближче до УА на звернення англійсько роблять poker face у відповідь

Перевірив особисто То їм допоможе, хіба що вони у Будапешті працюватимуть.У містечках ближче до УА на звернення англійсько роблять poker face у відповідьПеревірив особисто justit Повідомлень: 5144 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1585 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 16:05

Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.[/quote]

БОльшие сложности с языком.[/quote]



Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.

Они и здесь не то чтобы нарасхват [/quote]

Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность ......Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.[/quote]БОльшие сложности с языком.[/quote]Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.Они и здесь не то чтобы нарасхват[/quote]Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность choca

Повідомлень: 40 З нами з: 09.12.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 16:34 choca написав: ......

Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков. ......Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком.[/quote]



Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.

Они и здесь не то чтобы нарасхват [/quote]

Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность[/quote]

Чтобы правильный зуб просверлить?



Я открою секрет -- но вопреки распространненному мнению он не только трупы режет "вкрывь и вкось" -- он это делает с определенной целью. И выдает вполне определенные отчеты -- на, сюрприз, "языке". БОльшие сложности с языком.[/quote]Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.Они и здесь не то чтобы нарасхват[/quote]на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу[/quote]Чтобы правильный зуб просверлить?Я открою секрет -- но вопреки распространненному мнению он не только трупы режет "вкрывь и вкось" -- он это делает с определенной целью. И выдает вполне определенные отчеты -- на, сюрприз, "языке". _hunter Повідомлень: 4142 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3076307730783079 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7419 1769863

2001 Нед 04 кві, 2021 20:41