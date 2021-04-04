|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:22
ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.
БОльшие сложности с языком.
Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.
-
stargazer
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:29
Lady_N написав:
Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. .
Печально это говорить, но, возможно они там менее балованые, чем наши Гали?
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32
ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.
БОльшие сложности с языком.
Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:40
stargazer написав:
Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.
То їм допоможе, хіба що вони у Будапешті працюватимуть.
У містечках ближче до УА на звернення англійсько роблять poker face у відповідь
Перевірив особисто
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5144
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:05
......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.[/quote]
БОльшие сложности с языком.[/quote]
Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват
[/quote]
Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность
-
choca
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:34
choca написав:
......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.
БОльшие сложности с языком.[/quote]
Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват
[/quote]Зачем стоматологу язык
на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность
[/quote]
Чтобы правильный зуб просверлить?
Я открою секрет -- но вопреки распространненному мнению он не только трупы режет "вкрывь и вкось" -- он это делает с определенной целью. И выдает вполне определенные отчеты -- на, сюрприз, "языке".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4142
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7419
|1769863
|
Нед 04 кві, 2021 20:41
2001
|