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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3077307830793080>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:22

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком.


Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:29

  Lady_N написав:Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. .


Печально это говорить, но, возможно они там менее балованые, чем наши Гали? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком.


Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват :(
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:40

  stargazer написав:Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.


То їм допоможе, хіба що вони у Будапешті працюватимуть.
У містечках ближче до УА на звернення англійсько роблять poker face у відповідь :D
Перевірив особисто
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:05

......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.[/quote]
БОльшие сложности с языком.[/quote]

Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват :([/quote]
Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность
choca
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:34

  choca написав:......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком.[/quote]

Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват :([/quote]
Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность[/quote]
Чтобы правильный зуб просверлить?

Я открою секрет -- но вопреки распространненному мнению он не только трупы режет "вкрывь и вкось" -- он это делает с определенной целью. И выдает вполне определенные отчеты -- на, сюрприз, "языке".
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:54

В Индии суточный прирост зараженных превысил 100 тысяч чел.
Наверное, Ковишилд мы еще не скоро увидим :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А тем временем на родине презЫдента
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:22

  justit написав:
  Lady_N написав:Не знаю, как там женщины в Америке выбирают, а нашим женщинам часто надо перемерить полмагазина, чтобы что-то выбрать.. .


Печально это говорить, но, возможно они там менее балованые, чем наши Гали? :D


А что ж вы так кидаетесь на модно одетых и ухоженных женщин? Они же балованые Гали.. Почему не выбираете себе попроще, с жирком на животе, с кривенькими ножками, без образования, из села ...

П.С. Киеву грозит коллапс медицинской системы, если киевляне снова будут игнорировать карантинные правила.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время прямого включения на канале Украина 24, передает корреспондент сайта 44.ua.
Хто всравсь...
Востаннє редагувалось Lady_N в Пон 05 кві, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:24

  Lady_N написав:В Индии суточный прирост зараженных превысил 100 тысяч чел.
Наверное, Ковишилд мы еще не скоро увидим :roll:

Если бы у нас тестировали так тотально как в Израиле,мы бы тоже сейчас тысяч 60-80 в день выявляли как минимум.
По Киеву скорые с ковидными сейчас носятся просто нон-стоп. С карантином на этот раз опоздали на две недели, если не на все три.
antey1969
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