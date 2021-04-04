Молодше покоління знає англійську старше німецьку. І це так було ще 25 років тому.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:22
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:29
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:40
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:05
......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.[/quote]
БОльшие сложности с языком.[/quote]
Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват [/quote]
Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:34
БОльшие сложности с языком.[/quote]
Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват [/quote]
Зачем стоматологу язык на бытовом уровне хватит или анестезиологу все клиенты без сознания молчат на операции хирургу оперирующему или лаборанту гистологу а про патанатома я вообще молчу одна из самых высокооплачиваемых специальность[/quote]
Чтобы правильный зуб просверлить?
Я открою секрет -- но вопреки распространненному мнению он не только трупы режет "вкрывь и вкось" -- он это делает с определенной целью. И выдает вполне определенные отчеты -- на, сюрприз, "языке".
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:54
В Индии суточный прирост зараженных превысил 100 тысяч чел.
Наверное, Ковишилд мы еще не скоро увидим
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А тем временем на родине презЫдента
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:22
А что ж вы так кидаетесь на модно одетых и ухоженных женщин? Они же балованые Гали.. Почему не выбираете себе попроще, с жирком на животе, с кривенькими ножками, без образования, из села ...
П.С. Киеву грозит коллапс медицинской системы, если киевляне снова будут игнорировать карантинные правила.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время прямого включения на канале Украина 24, передает корреспондент сайта 44.ua.
Хто всравсь...
Востаннє редагувалось Lady_N в Пон 05 кві, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:24
Если бы у нас тестировали так тотально как в Израиле,мы бы тоже сейчас тысяч 60-80 в день выявляли как минимум.
По Киеву скорые с ковидными сейчас носятся просто нон-стоп. С карантином на этот раз опоздали на две недели, если не на все три.
|