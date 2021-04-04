RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3077307830793080

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:30

  justit написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком.


Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.
Они и здесь не то чтобы нарасхват :(

В ситуации "караул!" они заезжему квалифицированному медперсоналу еще и курсы венгерского оплатят.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10573
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 3064 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:31

  antey1969 написав:По Киеву скорые с ковидными сейчас носятся просто нон-стоп. С карантином на этот раз опоздали на две недели, если не на все три.


Это еще Пасха не прошла...
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 05.07.20
Подякував: 129 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:33

Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
fin
 
Повідомлень: 512
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:37

  fin написав:Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.

Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10573
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 3064 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:08

Вакцина AstraZeneca - действительно ли она того стоила?
- https://www.bbc.com/news/business-56570364.
Статья, не о вакцине, а о фирме и исп. директоре Паскале Сорио. Но в связи с вакциной.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18720
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4737 раз.
Подякували: 4393 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3077307830793080
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex, clash і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7419 1769891
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 20:41
2001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9594)
05.04.2021 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.