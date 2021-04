Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3078307930803081> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Пон 05 кві, 2021 17:30 justit написав: ЛАД написав: antey1969 написав: ......

Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков. ......Хм, похоже, скоро и венгры заинтересуются нашим медперсоналом, по примеру поляков.

БОльшие сложности с языком. БОльшие сложности с языком.



Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.

Они и здесь не то чтобы нарасхват Так те врачи, которые не могут язык выучить там никому нужны не будут.Они и здесь не то чтобы нарасхват

В ситуации "караул!" они заезжему квалифицированному медперсоналу еще и курсы венгерского оплатят. В ситуации "караул!" они заезжему квалифицированному медперсоналу еще и курсы венгерского оплатят. antey1969 1

По Киеву скорые с ковидными сейчас носятся просто нон-стоп. С карантином на этот раз опоздали на две недели, если не на все три.



Это еще Пасха не прошла...

Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.

Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".

Вакцина AstraZeneca - действительно ли она того стоила? - https://www.bbc.com/news/business-56570364 .

Статья, не о вакцине, а о фирме и исп. директоре Паскале Сорио. Но в связи с вакциной.

Посмотрел горло, сказал красное, воспаленное.

Недавно прочитал, что до лета ковидом инфицируется все население Украины, без исключений. Так что, я даже хотел бы, чтобы тест оказался положительным. На экзамены предпочитал всегда заходить в первой пятерке.

Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца". Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца". Посмотрел горло, сказал красное, воспаленное. Посмотрел горло, сказал красное, воспаленное.

Похоже Брит.Ставим диагноз удаленно онлайн))

А что ж вы так кидаетесь на модно одетых и ухоженных женщин?



На вас только Hottab кидается.

Он это не я На вас только Hottab кидается.Он это не я justit Повідомлень: 5148 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1586 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 18:53 choca написав: Зачем стоматологу язык Зачем стоматологу язык



Да, стоматологу не нужен, ему бормашина нужнее



