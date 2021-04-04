Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
fin написав:Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".
fin написав:Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".
Недавно прочитал, что до лета ковидом инфицируется все население Украины, без исключений. Так что, я даже хотел бы, чтобы тест оказался положительным. На экзамены предпочитал всегда заходить в первой пятерке.
fin написав:Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".