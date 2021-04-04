Ну вообще-то посещение курсов != умение говорить и понимать сказанное в ответ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:55
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:57
Британца ПЛР тест выявляет хоть?
У дочери говорит горло дрет уже который день.
Сегодня пришли результаты ПЛР (из горла брали)
Отрицательные.
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:18
оплатить можно что угодно, а вот сдать экзамен - не факт
Вы так топите, что медперсонал сбегает из Украины, что аж пузыритесь. Может уже попуститесь.
Хорошие специалисты, любого уровня, и в Украине востребованы.
А те, кто здесь ничего из себя не представляет, то и там нах никому не нужны
И проблема языка страны пребывания остаётся.
Мало пройти курсы, необходимо сдать экзамен.
А вот тут сложности у многих
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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