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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:55
antey1969 написав:
еще и курсы венгерского оплатят.
Ну вообще-то посещение курсов != умение говорить и понимать сказанное в ответ
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:57
antey1969 написав: fin написав:
Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".
Британца ПЛР тест выявляет хоть?
У дочери говорит горло дрет уже который день.
Сегодня пришли результаты ПЛР (из горла брали)
Отрицательные.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:18
antey1969 написав:
В ситуации "караул!" они заезжему квалифицированному медперсоналу еще и курсы венгерского оплатят.
оплатить можно что угодно, а вот сдать экзамен - не факт
Вы так топите, что медперсонал сбегает из Украины, что аж пузыритесь. Может уже попуститесь.
Хорошие специалисты, любого уровня, и в Украине востребованы.
А те, кто здесь ничего из себя не представляет, то и там нах никому не нужны
И проблема языка страны пребывания остаётся.
Мало пройти курсы, необходимо сдать экзамен.
А вот тут сложности у многих
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:34
pesikot написав:
И проблема языка страны пребывания остаётся.
Мало пройти курсы, необходимо сдать экзамен.
А вот тут сложности у многих
В угорськый мові слова не мають однокореневих українських аналогів. Навіть в Закарпатті більшість вчить словацьку, а не угорську, а за межами Закарпаття...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:52
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