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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3078307930803081

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:55

  antey1969 написав:еще и курсы венгерского оплатят.


Ну вообще-то посещение курсов != умение говорить и понимать сказанное в ответ
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:57

  antey1969 написав:
  fin написав:Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.

Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".


Британца ПЛР тест выявляет хоть?

У дочери говорит горло дрет уже который день.
Сегодня пришли результаты ПЛР (из горла брали)
Отрицательные.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:18

  antey1969 написав:В ситуации "караул!" они заезжему квалифицированному медперсоналу еще и курсы венгерского оплатят.

оплатить можно что угодно, а вот сдать экзамен - не факт

Вы так топите, что медперсонал сбегает из Украины, что аж пузыритесь. Может уже попуститесь.

Хорошие специалисты, любого уровня, и в Украине востребованы.
А те, кто здесь ничего из себя не представляет, то и там нах никому не нужны

И проблема языка страны пребывания остаётся.
Мало пройти курсы, необходимо сдать экзамен.
А вот тут сложности у многих
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:И проблема языка страны пребывания остаётся.
Мало пройти курсы, необходимо сдать экзамен.
А вот тут сложности у многих

В угорськый мові слова не мають однокореневих українських аналогів. Навіть в Закарпатті більшість вчить словацьку, а не угорську, а за межами Закарпаття...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:52

  lapay написав:Навіть в Закарпатті більшість вчить словацьку, а не угорську


:D :D :D
justit
 
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