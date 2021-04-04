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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:55
antey1969 написав:
еще и курсы венгерского оплатят.
Ну вообще-то посещение курсов != умение говорить и понимать сказанное в ответ
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:57
antey1969 написав: fin написав:
Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".
Британца ПЛР тест выявляет хоть?
У дочери говорит горло дрет уже который день.
Сегодня пришли результаты ПЛР (из горла брали)
Отрицательные.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:18
antey1969 написав:
В ситуации "караул!" они заезжему квалифицированному медперсоналу еще и курсы венгерского оплатят.
оплатить можно что угодно, а вот сдать экзамен - не факт
Вы так топите, что медперсонал сбегает из Украины, что аж пузыритесь. Может уже попуститесь.
Хорошие специалисты, любого уровня, и в Украине востребованы.
А те, кто здесь ничего из себя не представляет, то и там нах никому не нужны
И проблема языка страны пребывания остаётся.
Мало пройти курсы, необходимо сдать экзамен.
А вот тут сложности у многих
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:34
pesikot написав:
И проблема языка страны пребывания остаётся.
Мало пройти курсы, необходимо сдать экзамен.
А вот тут сложности у многих
В угорськый мові слова не мають однокореневих українських аналогів. Навіть в Закарпатті більшість вчить словацьку, а не угорську, а за межами Закарпаття...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:52
lapay написав:
Навіть в Закарпатті більшість вчить словацьку, а не угорську
Мабудь бо в Закарпатті купа людей володіє Угорською, то і вчити її не потрібно
p.s. Англійська та Німецька теж однокореневих не мають.
Востаннє редагувалось justit
в Пон 05 кві, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:54
justit написав: antey1969 написав: fin написав:
Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Возможно, ваш семейник, увидел "малиновое горло" - очень характерный признак "британца".
Британца ПЛР тест выявляет хоть?
У дочери говорит горло дрет уже который день.
Сегодня пришли результаты ПЛР (из горла брали)
Отрицательные.
Ну у меня в прошлую пятницу с утра резко пропал вкус и обоняние, сильно заложило нос. Правда, в субботу покапал назо-спреем и к вечеру запах кофе, чеснока, корицы стал чувствовать процентов на 80. Вкус тоже вернулся процентов на 80. Но вода питьевая на вкус горчит. Такие дела.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:00
fin написав:
Ну у меня в прошлую пятницу с утра резко пропал вкус и обоняние, сильно заложило нос. Правда, в субботу покапал назо-спреем и к вечеру запах кофе, чеснока, корицы стал чувствовать процентов на 80. Вкус тоже вернулся процентов на 80. Но вода питьевая на вкус горчит. Такие дела.
Обоняние, вкус - на месте.
Температура колеблется между 36,5 - 37
Ну и горло, такое чувство, будто долго орал и голос сорвал.
Больше ничего.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:07
justit написав:
Мабудь бо в Закарпатті купа людей володіє Угорською, то і вчити її не потрібно
Ті українці, що живуть в угорських селах, знають, але таких кілька відсотків.
У 2015 році Будапешт повідомив, що всього протягом цього часу паспорт отримали 125 тисяч людей.
Угорців в Закарпатті живе 150 тисяч, так що очевидно, хто туди їздить на заробіткі. Українці їздять в Словаччину.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:21
lapay написав:
Ті українці, що живуть в угорських селах, знають, але таких кілька відсотків.
У 2015 році Будапешт повідомив, що всього протягом цього часу паспорт отримали 125 тисяч людей.
Угорців в Закарпатті живе 150 тисяч, так що очевидно, хто туди їздить на заробіткі. Українці їздять в Словаччину.
1) Вони не в Угорських селах лше живуть
2) Отримали 125000, а Угорців там живе 150000. Ті Угорці (150к) це ті, що й паспорти отримали?
3) Українці їздять у Польшу, Угорщину, Чехію та Словачину.
Неможна так однозначно казати.
Закарпатці так само.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:35
fin написав:
Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Шо там настраиваться, детский сад, чесслово. Это ж не пункцию костного мозга или ликвора сдавать.
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