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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3079308030813082

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:42

  vetka написав:Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.


Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:43

  justit написав:
  vetka написав:Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.


Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо

В Медлабе, на прошлой неделе в семь утра не было никого, потом начали подходить, всего несколько человек.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:51

  vetka написав:
  justit написав:
  vetka написав:Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.


Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо

В Медлабе, на прошлой неделе в семь утра не было никого, потом начали подходить, всего несколько человек.


Медлаб это частная лаборатория?
Там где я живу, по утрам вижу просто офигенные очереди в районную поликлинику на тесты.

Почти как в Польский визовый центр :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:55

  justit написав:
Медлаб это частная лаборатория?
Там где я живу, по утрам вижу просто офигенные очереди в районную поликлинику на тесты.

Почти как в Польский визовый центр :mrgreen:

Ага, частная. Ну если нужен тест для своего же здоровья, то идти и стоять в очереди, как в польский визовый центр с температурой и больным горлом, то как по мне вообще бред.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  fin написав:Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.

Шо там настраиваться, детский сад, чесслово. Это ж не пункцию костного мозга или ликвора сдавать.
Ну как, смотря где и как делают, порой так ковыряются, что реально неприятно, палкой будто с задней стенки черепа хотят мазок взять.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:18

  Faceless написав:
vetka написав:
  fin написав:Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.

Шо там настраиваться, детский сад, чесслово. Это ж не пункцию костного мозга или ликвора сдавать.
Ну как, смотря где и как делают, порой так ковыряются, что реально неприятно, палкой будто с задней стенки черепа хотят мазок взять.

для надійності мабуть, це ж не ватною паличкою по щоці поводити для ДНК.
але якщо в приаітних лабах черги невеликі зранку, то якщо є змога то краще так аніж чекати результату плр з державної кілька днів, від цього вчасне лікування залежить.
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