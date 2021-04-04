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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:42
vetka написав:
Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.
Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо
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justit
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:43
justit написав: vetka написав:
Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.
Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо
В Медлабе, на прошлой неделе в семь утра не было никого, потом начали подходить, всего несколько человек.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:51
vetka написав: justit написав: vetka написав:
Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.
Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо
В Медлабе, на прошлой неделе в семь утра не было никого, потом начали подходить, всего несколько человек.
Медлаб это частная лаборатория?
Там где я живу, по утрам вижу просто офигенные очереди в районную поликлинику на тесты.
Почти как в Польский визовый центр
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:55
justit написав:
Медлаб это частная лаборатория?
Там где я живу, по утрам вижу просто офигенные очереди в районную поликлинику на тесты.
Почти как в Польский визовый центр
Ага, частная. Ну если нужен тест для своего же здоровья, то идти и стоять в очереди, как в польский визовый центр с температурой и больным горлом, то как по мне вообще бред.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:07
vetka написав: fin написав:
Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Шо там настраиваться, детский сад, чесслово. Это ж не пункцию костного мозга или ликвора сдавать.
Ну как, смотря где и как делают, порой так ковыряются, что реально неприятно, палкой будто с задней стенки черепа хотят мазок взять.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:18
Faceless написав: vetka написав: fin написав:
Сегодня был у семейного врача по поводу моего подозрения на ковид. Предложил завтра утром сделать бесплатно анализ(мазки из носа и горла). Согласился, хотя слышал, что процедура не из приятных. Но есть такое слово НАДО. Тем более для себя. И бесплатно. Утром не пить, не кушать, не чистить зубы. Настраиваюсь морально.
Шо там настраиваться, детский сад, чесслово. Это ж не пункцию костного мозга или ликвора сдавать.
Ну как, смотря где и как делают, порой так ковыряются, что реально неприятно, палкой будто с задней стенки черепа хотят мазок взять.
для надійності мабуть, це ж не ватною паличкою по щоці поводити для ДНК.
але якщо в приаітних лабах черги невеликі зранку, то якщо є змога то краще так аніж чекати результату плр з державної кілька днів, від цього вчасне лікування залежить.
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