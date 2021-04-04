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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3080308130823083

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:58

  Faceless написав:Срочная 1400. По крайней мере было в феврале


Тем более.
Потому и очереди в госполиклинике
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:01

  justit написав:
  Faceless написав:Срочная 1400. По крайней мере было в феврале


Тем более.
Потому и очереди в госполиклинике

Есть в Киеве места, где у частников менее 800 грн. Там тоже большие очереди.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:04

Сильнее всего вирус подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. При температуре 21-24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты.
В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21-24 градусов и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты.
В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности обеззараживания каких-либо частей тела облучением ультрафиолетовыми лампами, потом что это может стать причиной раздражения кожи. Воздействие на организм солнца и температуры выше 25 градусов по Цельсию не является средством предотвращения COVID-19: коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода, отмечает ВОЗ.
https://www.forbes.ru/tehnologii/399019 ... onavirusom
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:05

  Lady_N написав:Сильнее всего вирус подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. При температуре 21-24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты.
В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21-24 градусов и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты.
В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности обеззараживания каких-либо частей тела облучением ультрафиолетовыми лампами, потом что это может стать причиной раздражения кожи. Воздействие на организм солнца и температуры выше 25 градусов по Цельсию не является средством предотвращения COVID-19: коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода, отмечает ВОЗ.
https://www.forbes.ru/tehnologii/399019 ... onavirusom

Уговорили, поеду на море
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:06

  justit написав:
  vetka написав: Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.
Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо

Вызовите на дом из Синево, стОит пару тысяч.
Младший сын сегодня вызывал.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:11

  antey1969 написав:Есть в Киеве места, где у частников менее 800 грн. Там тоже большие очереди.

Может за эти деньги лучше кровь сдать, чем "плюс-минус" результативный тест :roll:
Например, "загальноклінічний аналіз крові, СРБ, Д-димер. Підвищені рівні лейкоцитів та підвищений СРБ вкажуть на системне запалення, Д-димер на ознаки ендотелііту, IL-6 -маркер хронічного запалення.."
https://healthy.24tv.ua/postkovidniy-si ... a_n1588678

Статья про пост-ковид, но анализы те же.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:16

  Starikan написав:Вызовите на дом из Синево, стОит пару тысяч.
Младший сын сегодня вызывал.


Супер пошутили :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:20

  justit написав:
  Starikan написав: Вызовите на дом из Синево, стОит пару тысяч.
Младший сын сегодня вызывал.
Супер пошутили :D

Я предельно серьезен, никаких шуток.
А что вас так насмешило?
ЗЫ. Я преувеличил, на самом деле около полутора тыс.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Но вода питьевая на вкус горчит.

проблемы с желчью , желчь выбрасывается в рот , верхний сфинктер желудка не держит. В общем это к гастроинтерологу - глотать шланг . Корона тут ни при чем
yama
 
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