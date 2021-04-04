Сильнее всего вирус подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. При температуре 21-24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты. В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21-24 градусов и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности обеззараживания каких-либо частей тела облучением ультрафиолетовыми лампами, потом что это может стать причиной раздражения кожи. Воздействие на организм солнца и температуры выше 25 градусов по Цельсию не является средством предотвращения COVID-19: коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода, отмечает ВОЗ. https://www.forbes.ru/tehnologii/399019 ... onavirusom
Lady_N написав:Сильнее всего вирус подавляет солнечный свет и ультрафиолетовое излучение. При температуре 21-24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период полураспада вируса на поверхностях составляет 2 минуты. В аэрозоле — например, в выдыхаемом человеком воздухе — при температуре 21-24 градусов и влажности 20% период полураспада SARS-CoV-2 составляет около 60 минут, а на солнце — 1,5 минуты. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности обеззараживания каких-либо частей тела облучением ультрафиолетовыми лампами, потом что это может стать причиной раздражения кожи. Воздействие на организм солнца и температуры выше 25 градусов по Цельсию не является средством предотвращения COVID-19: коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода, отмечает ВОЗ. https://www.forbes.ru/tehnologii/399019 ... onavirusom
antey1969 написав:Есть в Киеве места, где у частников менее 800 грн. Там тоже большие очереди.
Может за эти деньги лучше кровь сдать, чем "плюс-минус" результативный тест Например, "загальноклінічний аналіз крові, СРБ, Д-димер. Підвищені рівні лейкоцитів та підвищений СРБ вкажуть на системне запалення, Д-димер на ознаки ендотелііту, IL-6 -маркер хронічного запалення.." https://healthy.24tv.ua/postkovidniy-si ... a_n1588678