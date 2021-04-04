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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3081308230833084

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 23:23

  Starikan написав:
  justit написав:
  Starikan написав: Вызовите на дом из Синево, стОит пару тысяч.
Младший сын сегодня вызывал.
Супер пошутили :D

Я предельно серьезен, никаких шуток.
А что вас так насмешило?
ЗЫ. Я преувеличил, на самом деле около полутора тыс.

в "синево" при оплате онлайн на их сайте цена 850 грн, дважды сдавала в утреннее время-очередь 2 человека.
Tat_888
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