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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 23:23
Starikan написав: justit написав: Starikan написав:
Вызовите на дом из Синево, стОит пару тысяч.
Младший сын сегодня вызывал.
Супер пошутили
Я предельно серьезен, никаких шуток.
А что вас так насмешило?
ЗЫ. Я преувеличил, на самом деле около полутора тыс.
в "синево" при оплате онлайн на их сайте цена 850 грн, дважды сдавала в утреннее время-очередь 2 человека.
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